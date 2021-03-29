تكنولوجيا: هاتف iQOO Z3 Pro ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 780G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن بعض من مواصفات هاتف iQOO Z3 Pro الذي ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 780G.

سلطت التسريبات الأخيرة الضوء على هاتف iQOO Z3 الذي يأتي بمعدل تحديث 120Hz، ورقاقة معالج Snapdragon 768G، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 55W، واليوم تتجه الأضواء للإصدار الأعلى iQOO Z3 Pro.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت عبر صفحة Arsenal على أن هاتف iQOO Z3 Pro ينطلق قريباً بشاشة IPS LCD مميزة بمعدل تحديث 144Hz، ورقاقة معالج Snapdragon 780G.

أيضاً أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف iQOO Z3 Pro ينطلق للأسواق بسعر 260 دولار تقريباً، ومن المتوقع أن يتوفر هاتف iQOO Z3 Pro بسعر 305 دولار.

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