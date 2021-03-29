تكنولوجيا: سلسلة هواتف Meizu 18 تنطلق للأسواق العالمية بسعر يبدأ من 819 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Meizu في بيع سلسلة هواتف Meizu 18 في الأسواق العالمية، حيث تتوفر الهواتف الآن عبر متجر AliExpress بسعر يبدأ من 819 دولار.

كانت شركة Meizu قد أعلنت عن سلسلة هواتف Meizu 18 في بداية شهر مارس إلا أنها انطلقت فقط في السوق الصيني دون أن تقدم الشركة تفاصيل عن توفرها في الأسواق العالمية، واليوم قررت الشركة بيع هواتف Meizu 18 في أسواق جديدة.

ومن المقرر أن تتوفر هواتف Meizu 18 وMeizu 18 Pro بواجهة Flyme 9 مثبتة مسبقاً، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الإصدارات تأتي دون خدمات جوجل، حيث تظهر الهواتف في القوائم بعنوان “China Version” أي أن هذه الإصدارات ليست النماذج المخصصة للأسواق العالمية.

أيضاً يتوفر هاتف Meizu 18 بعدد ثلاثة من النماذج، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بسعر 819 دولار وباللون البنفسجي، بينما يأتي أعلى نموذج باللون الأبيض وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يأتي هاتف Meizu 18 Pro بألوان الأزرق والأبيض وأيضاً الرمادي، ويتوفر في متجر AliExpress الآن بسعر 1019 دولار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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