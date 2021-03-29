شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك وجوجل تخططان لكابلات جديدة تحت سطح البحر لربط جنوب شرق آسيا وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك، إنها تعتزم إنشاء كبلين جديدين تحت سطح البحر لربط سنغافورة وإندونيسيا وأمريكا الشمالية في مشروع مع جوجل وشركات الاتصالات الإقليمية لتعزيز قدرة الاتصال بالإنترنت بين المناطق وفقا لما نقلته رويترز.

"وسيكوم Echo و Bifrost، أول كابلين يمران عبر طريق متنوع جديد يعبر بحر جافا وسيزيدان من السعة الكلية تحت سطح البحر في المحيط الهادئ بحوالي 70%.

ستكون الكابلات، وفقًا للسلطة التنفيذية، هي الأولى التي تربط أمريكا الشمالية مباشرة ببعض الأجزاء الرئيسية في إندونيسيا، وستزيد من الاتصال للمقاطعات الوسطى والشرقية في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وتقلت رويترز عن كيفن سلفادوري نائب رئيس فيسبوك لشبكة الاستثمار قوله: إنه يتم بناء "Echo" بالشراكة مع شركة Alphabet التابعة لشركة Google وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الإندونيسية XL Axiata ومن المقرر أن تكتمل بحلول عام 2023.

وBifrost ، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع Telin ، وهي شركة تابعة لشركة Telkomsel الإندونيسية، والتكتل السنغافوري Keppel من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2024.

ويتبع الكابلين اللذين يحتاجان إلى موافقة الجهات التنظيمية، الاستثمارات السابقة من جانب Facebook لبناء الاتصال في إندونيسيا، أحد أكبر خمسة أسواق لها على مستوى العالم.

في حين أن 73% من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 270 مليون نسمة متصلون بالإنترنت، فإن الغالبية تصل إلى الويب من خلال بيانات الجوال ، مع استخدام أقل من 10%لاتصال واسع النطاق، وفقًا لمسح أجرته جمعية مزودي الإنترنت الإندونيسية لعام 2020.

تظل مساحات شاسعة من البلاد بدون أي اتصال بالإنترنت.Bifrost ، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع Telin ، وهي شركة تابعة لشركة Telkomsel الإندونيسية ، والتكتل السنغافوري Keppel من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2024.

قالت فيسبوك العام الماضي إنها ستنشر 3000 كيلومتر من الألياف في إندونيسيا عبر عشرين مدينة بالإضافة إلى صفقة سابقة لتطوير نقاط اتصال Wi-Fi عامة.

قال سلفادوري إنه بصرف النظر عن الكابلات في جنوب شرق آسيا، كان فيسبوك يواصل خططه الأوسع تحت سطح البحر في آسيا والعالم، بما في ذلك مع شبكة الكابلات الخفيفة باسيفيك (PLCN).

وقال: "نحن نعمل مع الشركاء والمنظمين لتلبية جميع المخاوف التي لدى الناس، ونتطلع إلى أن يكون هذا الكابل كبلًا قيمًا ومنتجًا عبر المحيط الهادئ للمضي قدمًا في المستقبل القريب".

قوبلت PLCN التي يبلغ طولها 12800 كيلومتر، والتي تمولها فيسبوك وألفابت، بمقاومة الحكومة الأمريكية بشأن خطط إنشاء قناة في هونج كونج. كان الهدف في الأصل هو ربط الولايات المتحدة وتايوان وهونج كونج والفلبين.

قالت شركة فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستتخلى عن جهود توصيل الكابل بين كاليفورنيا وهونج كونج بسبب "المخاوف المستمرة من الحكومة الأمريكية بشأن روابط الاتصال المباشر بين الولايات المتحدة وهونج كونج".