شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا الفضائية تعثر على 2200 كوكب محتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح القمر الصناعي TESS العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية التابع لناسا في تحقيق أهدافه بسهولة، حيث كشفت وكالة الفضاء أن مركبتها الفضائية قد رصدت أكثر من 2200 كوكب محتمل منذ أن بدأت مهمتها في عام 2018.

مئات منها عبارة عن كواكب أصغر، وبعضها قد يشمل عوالم صخرية تشبه الأرض (على الرغم من أنها ليست بالضرورة صالحة للسكن) وفقا لما نقله موقع engadget.

كان من المتوقع أن يعثر TESS على 1600 كوكب في أول عامين له وكذلك بعض الاكتشافات غير العادية بالتأكيد، منها أن الكوكب الصخري TOI-700 d على مسافة 100 سنة ضوئية فقط، وLHS 3844 b هي "أرض فائقة الحرارة" ذات مدار قريب للغاية مدته 11 ساعة، و TOI 1690 b هو الناجي النادر من نجم أحمر عملاق يبتلع الكواكب في مداره، بينما يبدو أن TOI 849 b عملاق غازي إما فقد غلافه الجوي أو لم يكن لديه غلاف.

ولكن ليس مضمونًا أن كل اكتشاف سيصمد أمام التدقيق حيث تم تأكيد 120 كوكبًا فقط حتى الآن، وتراهن وكالة ناسا على المركبات الفضائية المستقبلية مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة الكواكب المرشحة بمزيد من التفصيل.