شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألعاب تصمم كمامة ذكية "إن 95" للحماية من فيروس كوروناe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "رازر" الأمريكية السنغافورية للإلكترونيات والألعاب اليوم الاثنين، أنها ستنتج كمامة من فئة "إن 95" تتضمن تكنولوجيا فائقة، وذلك بالرغم من التوسع في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مين ليانغ تان - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه " من المقرر أن يصبح جهاز التنفس الصناعي للوجه (بروجيكت هازل إن 95) حقيقة واقعة".

وأضاف " لقد أدركنا أنه حتى مع التطعيمات، فإن الخبراء ينصحون بارتداء كمامة الوجه، لأنه لا يزال هناك هامش من الخطر حتى لو تم تطعيمك، ولذا لا يزال يتعين علينا جميعا توخي الحذر بشكل لا يصدق".

وأوضح أن تصميم كمامة الوجه الذكية من شركة "رازر" يتميز بأنه شفاف جزئيا، ومدمج بأضواء "LED" داخلية لجعل فم مرتديه مرئيا في الإضاءة المنخفضة، وتستخدم الكمامة مرشحات قابلة للاستبدال وجهاز تنفس صناعي قابل لإعادة الشحن، كما تحتوي على معقم بالأشعة فوق البنفسجية.

وأشار إلى أنه يمكن لمن يرتديها ضبط مقدار تدفق الهواء، كما تحتوي خوارزميات لمعالجة الصوت وجعله أكثر وضوحا، وتحتوي أيضا على علبة منفصلة يمكن شحنها لاسلكيا.