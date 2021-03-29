تكنولوجيا: رصد هاتف Realme GT Neo في Geekbench قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تغقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 31 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف Realme GT Neo ولقد ظهر الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench إستعداداً للإعلان المرتقب.

ينطلق Realme GT Neo رسمياً في حدث يعقد خلال أيام، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 1200، كما كشفت التسريبات التي ظهرت في قاعدة بيانات Geekbench عن أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ولقد جاءت تسريبات أخرى من الصين لتؤكد على أن شركة Realme ستقدم خلال المؤتمر إصدار أخر من الهواتف الذكية، على أن ينطلق هذا الإصدار بعنوان Realme V13 5G.

أيضاً يأتي الإصدار الجديد من سلسلة هواتف V برقاقة معالج Dimensity 700 5G التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، وهي نفس الرقاقة التي استخدمت في هاتف Realme V11.

ولقد أوضحت بعض الصور المسربة الحية أن هاتف Realme V13 5G يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، وكاميرة أمامية في ثقب الشاشة.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Realme Ul 2.0، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بمعدل تحديث 90Hz، وشاشة LCD، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت.

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