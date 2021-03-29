تكنولوجيا: boAt تكشف عن سماعتها اللاسلكية Airdopes 621 مع عمر بطارية يصل إلى 150 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت الشركة الهندية boAt عن سماعة أذن لاسلكية جديدة تطلق عليها Airdropes 621، والتي تقول الشركة انها مزودة ببطارية تستمر في العمل حتى 150 ساعة.

وتأتي Airdopes 621 باتصال Bluetooth 5.0 القادر على الاقتران الفوري، كما انها مزودة بمعيار IPX7 لمقاومة الماء، وكلا سماعات الأذن تأتي مع مشغل 6 مم.

وتحتوي كل سماعة أذن من Airdopes 621 على بطارية بسعة 35 مللي أمبير، وبذلك فهي قادرة على توفير خمس ساعات ونصف من الاستماع دون انقطاع بعد الشحنة الواحدة.

وتأتي السماعة بحافظة شحن رقمية والتي تم تجهيزها ببطارية بسعة 2600 مللي أمبير يمكنها إطالة عمر بطارية سماعات الأذن حتى 150 ساعة، اي أكثر من ستة أيام، من التشغيل المتواصل.

ويعتبر عمر البطارية الهائل لـ Airdopes 621 هو الميزة الرئيسية لهذه السماعة والذي يجعلها تتفوق على منافسيها.

تدعم حافظة الشحن الرقمية أيضًا الشحن السريع ويمكن أن يتم استخدامها كمزود طاقة لشحن الأجهزة الأخرى. تحتوي حافظة الشحن على مؤشر بطارية يمكّن المستخدم من مراقبة استخدام البطارية بشكل فعال.

وعلاوةً على ذلك، تتوافق سماعات boAt Airdopes 621 مع كل من أجهزة Android و iOS، وتأتي بمساعد صوتي يمكن تشغيله بلمسة واحدة والذي يعزز قابليته للاستخدام.

من الممكن ايضًا إجراء مكالمات وتغيير الملفات الموسيقية بضغطة زر، مما يوفر تحكمًا سلسًا باللمس للعديد من العمليات.

تتوفر سماعات Airdopes 621 على موقع أمازون بالهند بخصم 62% ليصل السعر إلى 2999 روبية (حوالي 41.40 دولارًا). سيتم تخفيض سعر الخصم تدريجيًا في الأسابيع القادمة.

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