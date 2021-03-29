شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify يحدث نسخة سطح المكتب لتشبه إصدار الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Spotify أنها تقوم بتحديث تطبيقها لسطح المكتب وواجهة الويب لتقدم "مظهرًا وشكلا محسنين"، حيث تجلب إعادة التصميم الكثير من التعديلات التجميلية، وتجد بعض الميزات مكانًا جديدًا داخل التطبيق، لكن أكبر تغيير ملحوظ هو التشابه مع تطبيق الهاتف المحمول.

وبحسب موقع GSM الهندى، فكشفت الشركة السويدية أن التحديث الجديد قد تم تقديمه بعد شهور من المناقشات والتطوير، ولم يعد حقل البحث في شريط الحالة - فقد أصبح موجودا إلى الجانب، بين الصفحة الرئيسية ومكتبتك مباشرةً؛ هذا يعني أنه تم دفع التصفح والراديو إلى قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى.

كما أصبحت إضافة المقطوعات إلى قوائم التشغيل أسهل أيضًا - مجرد سحب وإفلات بسيط للمسار نحو قائمة تشغيل أنشأها المستخدم يحقق السحر.

وتتمثل إحدى أفضل ميزات Spotify Premium في قدرة المستخدمين على تنزيل قوائم التشغيل الخاصة بهم على الهاتف المحمول، وسيتمكنون الآن من القيام بذلك على سطح المكتب بالإضافة إلى إضافة زر / رمز تنزيل، وهناك أيضًا مجموعات مفاتيح محسّنة يمكن فتحها باستخدام Ctrl +؟ أو Command +؟، حسب الجهاز.

كما تم طرح إعادة التصميم الجديدة بالفعل لجميع المستخدمين على مستوى العالم، ولكن قد يستغرق الأمر أسابيع حتى تصل إلى الجميع، ويمكن لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي تنزيل التطبيق الجديد من Microsoft Store أو Epic Games Store، بينما يجب على مستخدمي Mac التوجه إلى موقع Spotify على الويب.