شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام DocuSign لإرسال توقيعك الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت الكثير من الأمور إلى الصورة الالكترونية خاصة مع تفشى وباء كورونا ، وبما أن عملية الطباعة والتوقيع والمسح الضوئي ثم إرسال الأوراق الفردية عبر البريد الإلكتروني، تعد مهمة شاقة، سواء أكان العمل من المكتب أو من المنزل، فإن هناك حل أسرع وأكثر ملاءمة لهذا الأمر من خلال مواقع الويب.

ويعد DocuSign أحد أكثر المواقع شهرة وكفاءة التي تقوم بذلك، حيث توجد الآن مواقع ويب تتيح لك التوقيع إلكترونيًا على المستندات المهمة، بالإضافة إلى تمييزها للإشارة إلى المكان الذي يحتاج إلى التوقيع عليه بالضبط، وإنها ميزة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمستندات الطويلة، مثل عقود الإيجار والرهون العقارية.

1. افتح البريد الإلكتروني من DocuSign، واضغط فوق "مراجعة المستند" ليتم نقلك إلى الموقع لبدء عملية التوقيع.

كيفية استخدام DocuSign لتوقيع المستندات

2. راجع إرشادات المستهلك وحدد المربع الذي ينص على موافقتك قانونيًا على التوقيع إلكترونيًا، ثم اضغط فوق الزر "ابدأ".

3. سيتم نقلك مباشرة إلى علامة التوقيع الأولى، حيث أشار المرسل إلى أنك بحاجة إلى التوقيع، واضغط فوق علامة "تسجيل".

4. سيُطلب منك "اعتماد توقيعك" بعد ذلك، يمكنك القيام بذلك بإحدى طريقتين، إما كتابة اسمك والأحرف الأولى من اسمك، ثم اختيار نمط التوقيع الذي تريده للظهور فيه، أو استخدام المؤشر أو شاشة اللمس للتسجيل يدويًا، ويمكنك أيضًا اختيار تحميل صورة من توقيعك، وعندما تكون راضيًا عن شكل توقيعك، اضغط فوق "اعتماد وتوقيع" لتطبيقه على المستند.

كما أنه بعد القيام بذلك مرة واحدة، ستتمكن من توقيع جميع الحقول الأخرى في المستند بضغطة واحدة.

5. عند قراءة المستند وتسجيل الدخول في جميع الأماكن المشار إليها، اضغط فوق "إنهاء"، ستظهر رسالة تفيد بأنك أكملت توقيع المستند، ستحصل أيضًا على خيار تنزيل نسخة PDF لسجلاتك، وسيتلقى المرسل بريدًا إلكترونيًا مرفقًا به الوثيقة الموقعة، بالإضافة إلى ذلك، سيظهر أيضًا في حساب DocuSign الخاص بهم.