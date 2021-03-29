شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام DocuSign لإرسال توقيعك الرقمى والان مع تفاصيل الخبر
كيفية استخدام DocuSign لتوقيع المستندات
2. راجع إرشادات المستهلك وحدد المربع الذي ينص على موافقتك قانونيًا على التوقيع إلكترونيًا، ثم اضغط فوق الزر "ابدأ".
3. سيتم نقلك مباشرة إلى علامة التوقيع الأولى، حيث أشار المرسل إلى أنك بحاجة إلى التوقيع، واضغط فوق علامة "تسجيل".
4. سيُطلب منك "اعتماد توقيعك" بعد ذلك، يمكنك القيام بذلك بإحدى طريقتين، إما كتابة اسمك والأحرف الأولى من اسمك، ثم اختيار نمط التوقيع الذي تريده للظهور فيه، أو استخدام المؤشر أو شاشة اللمس للتسجيل يدويًا، ويمكنك أيضًا اختيار تحميل صورة من توقيعك، وعندما تكون راضيًا عن شكل توقيعك، اضغط فوق "اعتماد وتوقيع" لتطبيقه على المستند.
كما أنه بعد القيام بذلك مرة واحدة، ستتمكن من توقيع جميع الحقول الأخرى في المستند بضغطة واحدة.
5. عند قراءة المستند وتسجيل الدخول في جميع الأماكن المشار إليها، اضغط فوق "إنهاء"، ستظهر رسالة تفيد بأنك أكملت توقيع المستند، ستحصل أيضًا على خيار تنزيل نسخة PDF لسجلاتك، وسيتلقى المرسل بريدًا إلكترونيًا مرفقًا به الوثيقة الموقعة، بالإضافة إلى ذلك، سيظهر أيضًا في حساب DocuSign الخاص بهم.