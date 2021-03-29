شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أشياء يجب أخذها فى الاعتبار قبل أن تشترى عنوان دومين لموقعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا، أو تطلق موقعًا على الويب، أو تنشر مدونة، فقد تحتاج إلى دومين خاص بك، فإن امتلاك نطاقك الخاص يجعل من السهل على الأشخاص العثور عليك، ويجعلك تبدو أكثر احترافًا ومصداقية، كما أنه يتيح لك فرصة الحصول على عنوان بريد إلكتروني مبني على نطاقك المخصص بدلاً من امتلاك حساب Gmail مجاني.

يسهل مجالك العثور على موقع الويب الخاص بك، فإنه جزء من URL الذى يشير إلى عنوان الموقع نفسه، والذي يكتبه الأشخاص في شريط عنوان المتصفح للذهاب إلى هناك، فإن الدومين عبارة عن تمثيل سهل الاستخدام باللغة الإنجليزية لعنوان IP الخاص بالموقع، وعندما يقوم شخص ما بإدخال عنوان URL في متصفح الويب، يبحث المتصفح عن عنوان IP باستخدام أداة تسمى خادم اسم الدومين (DNS)، ويشبه DNS دفتر هاتف يستخدمه كل متصفح ويب.



5 أشياء يجب الانتباه إليها عند شراء دومين 5 أشياء يجب الانتباه إليها عند شراء دومين • احذر من الرسوم: في حين أن النطاقات غالبًا ما تكون غير مكلفة، فإن شركات استضافة الويب والمسجلين تضيف أحيانًا رسومًا كبيرة لزيادة التكلفة، ولكن بعضها ذو قيمة، على سبيل المثال، يمكنك دفع رسوم صغيرة لحماية الخصوصية لإخفاء معلوماتك الشخصية، ولكن من الأفضل العثور على أمين سجل يوفر حماية الخصوصية مجانًا، فعليك أن تراجع الفاتورة بعناية قبل إجراء عملية شراء للتأكد من أنك لا تدفع مقابل الميزات غير الضرورية.

ما هو اسم الدومين؟

• تأكد من معرفة رسوم التجديد، إذا كنت تحصل على السنة الأولى بخصم كبير، فتأكد من أن السنوات اللاحقة لن تعرض رسوم تجديد دومين عالية.

• تجنب شراء عدة أسماء دومين مماثلة، تقترح شركات استضافة الويب أحيانًا شراء أشكال متعددة من نفس الدومين بامتدادات مختلفة بهدف إعادة توجيهها جميعًا إلى عنوان URL واحد، ورغم أنها فكرة جيدة من حيث المبدأ، إلا أنها نادرًا ما تكون ضرورية ومن المحتمل أن تكون مضيعة للمال.

• لا تعمل مع المسجلين الذين يريدون البيع فقط، فيجب أن يكون فريق الدعم التابع للمسجل الخاص بك قادرين على معالجة مشكلات الدعم الفني بصدق وحل مشاكلك.

• تأكد من إمكانية نقل الدومين الخاص بك، فمن الشائع أن تحتاج إلى نقل نطاقك إلى مسجل مختلف، لذا تأكد من أن المسجل الذي توشك على العمل معه يجعل هذه العملية سهلة، واسأل عن العملية أو تحقق من ملفات المساعدة عبر الإنترنت للحصول على التفاصيل، فإذا كان الأمر معقدًا للغاية، أو إذا كانت الشركة تتقاضى رسومًا للقيام بذلك، فابحث في مكان آخر.