شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف عن تصميم هاتف iPhone 13 PRO المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن صورة عالية الجودة للغاية لهاتف iPhone 13 Pro الذكي، والذى من المنتظر أن يصل في شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لأحدث التسريبات حول سلسلة أيفون 13 المنتظرة.

وبحسب موقع gizchina الصينى، فمن المنتظر أن يحصل الهاتف على لون أسود غير لامع جديد ؛ والذي سيكون مختلفًا عن لون الجرافيت لجهاز iPhone 12 Pro، كما يُذكر أن شركة أبل قد استخدمت طلاءًا جديدًا للإطار المعدني حول محيط الهاتف الذكي، مما يمنع بصمات الأصابع وبقع الشحوم وما إلى ذلك.

كما أفاد المصدر بأن جميع كاميرات iPhone 13 Pro ستبرز فوق سطح اللوحة الخلفية؛ ومع ذلك، سيتم تغطيتها بزجاج واقي مشترك؛ وهذا يعني أنه يمكنك مسح الكاميرا حرفيًا بحركة واحدة، ويدعي Max Weinbach أيضًا أن iPhone 13 Pro سيتلقى شاشة LTPO مع دعم لمعدلات التحديث التكيفية من 1 هرتز إلى 120 هرتز.

ومن المتوقع تقديم خط iPhone 13 من الهواتف الذكية في سبتمبر من هذا العام، وفقًا لبعض المصادر، سيطلق على هذا الخط من الهواتف الذكية اسم iPhone 12s.