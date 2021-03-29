شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف يمكنك مشاركة تغريدة عبر Instagram Story على أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح تويتر الآن لبعض مستخدمي أيفون إضافة تغريدات إلى Instagram Story من تطبيق تويتر، حيث يمكن القيام بذلك بسرعة وسهولة إذا كان لديك جهاز أيفون - لكن لاحظ أن هذه الميزة غير متاحة لجميع مستخدمي أيفون في الوقت الحالي.

وبمجرد إضافة تغريدة إلى Instagram Story، يمكنك تغيير حجمها وتحريكها قبل مشاركتها.

كيفية إضافة تغريدة إلى قصة Instagram الخاصة بك؟

يمكنك إضافة تغريدة إلى Instagram Story الخاصة بك طالما أن التغريدة التي تحاول مشاركتها عامة، وهذا يعني أنه يجب أن يكون مرئيًا لعامة الناس على تويتر، وليس شيئًا تم نشره على حساب خاص أو محمي، وستحتاج أيضًا إلى تسجيل الدخول إلى حسابات Instagram وتويتر على الجهاز الذي تستخدمه، ضع في اعتبارك أن هذه الطريقة تعمل حاليًا فقط مع بعض مستخدمي أيفون في الوقت الحالي.

1. في تطبيق تويتر، حدد التغريدة التي ترغب في مشاركتها على Instagram Story.

2. في التغريدة التي ترغب في مشاركتها، انقر فوق أيقونة "مشاركة"، والتي تشبه سهم يشير إلى الأعلى.

3. في القائمة التي تظهر، أسفل أيقونة Instagram، انقر على "قصص Instagram".

4. سيختفي تطبيق تويتر الآن، وفي مكانه، سيفتح تطبيق Instagram مع مسودة جديدة لقصة Instagram.

5. يمكنك الآن التفاعل مع التغريدة المشتركة كما لو كانت ملصقًا، ويمكنك تحريكها عن طريق النقر على التغريدة وسحبها، أو يمكنك تغيير حجمها عن طريق تمرير أصابعك معًا أو بعيدًا عن بعضها.

6. ضع اللمسات الأخيرة على Instagram Story كما تريد أن تظهر، وبعد ذلك، يمكنك اختيار مشاركتها مع جميع متابعيك على Instagram، أو شخص واحد، أو مجموعة من مستخدمي Instagram المتعددين.