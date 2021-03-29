شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن استخدام تطبيق سيجنال للدردشة على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Signal هو أحد تطبيقات المراسلة الشائعة التي تتيح لك إرسال الرسائل والصور والملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو ومشاركة الملفات مع التشفير التام بين الأطراف، حيث يمكن تنزيل تطبيق Signal على الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر الخاص بك والسماح له بمزامنة حساب هاتفك، وعلاوة على ذلك، فإن التطبيق متاح لأنظمة Mac وWindows وLinux.

ولاستخدام تطبيق Signal على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بتثبيت تطبيق Signal for Desktop على الكمبيوتر، ثم افتح التطبيق وامسح رمز الاستجابة السريعة المرئي على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام الرابط، وبمجرد اكتمال العملية بنجاح، ستتمكن من إرسال واستقبال الرسائل والصور والملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو والمزيد على تطبيق Signal لسطح المكتب.

هل يعمل تطبيق Signal على جهاز الكمبيوتر؟

يمكن ربط تطبيق Signal لسطح المكتب بهاتفك المحمول الذي تستخدم فيه التطبيق بالفعل وتلقي المزيد من الرسائل أو إرسالها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

هل يمكن استخدام تطبيق Signal على الويب؟

لا يحتوي تطبيق Signal على إصدار ويب، حيث يمكنك استخدام إصدار الهاتف المحمول وإصدار سطح المكتب لتطبيق الإشارة المتوفر على Google PlayStore وApple App Store، ويمكنك إرسال واستقبال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية المشفرة من طرف إلى طرف والمزيد على تطبيق Signal.

كيف يعمل تطبيق Signal لسطح المكتب؟

Signal Desktop هو تطبيق Chrome الذي يتزامن مع هاتفك الذكي حتى تتمكن من تلقي الرسائل وإرسالها من سطح المكتب.

هل تطبيق Signal آمن لمكالمات الفيديو؟

Signal هو تطبيق خدمة مراسلة مشفر يؤمن جميع الرسائل النصية والصور ومكالمات الصوت والفيديو بشكل آمن ومضمون، ويمكن الوصول إلى التطبيق على أجهزة سطح المكتب وأجهزة Android و iOS.

هل يمكنك إرسال فيديو على Signal؟

في تطبيق Signal، يمكنك بسهولة إرسال مقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية والصور والملفات الأكبر حجمًا، كل ما عليك فعله هو، في المحادثة، النقر فوق رمز مشبك الورق الموجود على اليمين واختيار ما ترغب في إرساله.

هل يتم تخزين رسائل تطبيق Signal على الخادم؟

يتم تخزين الرسائل التي ترسلها عبر تطبيق Signal محليًا على هاتفك الذكي، ونظرًا لأن الرسائل أو الصور أو الملفات الأخرى التي تشاركها على Signal مشفرة من طرف إلى طرف، وبالتالي تظل على خادم Signal أثناء نقلها، وعلاوة على ذلك، تحتاج إلى تمكين النسخ الاحتياطية للدردشة على جهازك للوصول إلى رسائلك المخزنة.