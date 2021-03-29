شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ .. أبرز الاختلافات بين نظامى Chrome OS وويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر نظام التشغيل ويندوز 10 واحد من أكثر أنظمة التشغيل انتشارا في العالم وذلك منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2015، ولكن من ناحية أخرى تستمر أنظمة التشغيل الأخرى، مثل Chrome OS من جوجل بالتطور، حيث أصبحت أجهزة كروم بوك التي تعمل بنظام التشغيل التابع لشركة جوجل تقدم المزيد من الإمكانيات خاصة في مجال التعليم، وفيما يلي نعرض مجموعة من المميزات التى تفرق بينهما كما يلي:

- وضع الكمبيوتر اللوحي

رغم أن ويندوز 10 يوفر هذا الوضع، إلا أن جوجل عملت على تحسين وضع الكمبيوتر اللوحي في أجهزة كروم بوك التي تعمل بنظام Chrome OS بشكل رائع، وذلك على عكس مايكروسوفت التي مع أنها لديها أجهزة رئيسية تعمل باللمس مثل: جهاز Surface Pro اللوحي إلا أن نظام التشغيل ويندوز 10 لا يعمل بشكل جيد مع هذه الأجهزة.

- دعم التطبيقات

في الوقت الذي يدعم فيه نظام تشغيل ويندوز تطبيقات الكمبيوتر فقط، نجد أن نظام Chrome OS يدعم ثلاثة أنواع من التطبيقات هي: لينكس وأندرويد وتطبيقات الويب التقدمية التقليدية التي يدعمها متصفح جوجل كروم، بينما لا يدعم نظام التشغيل ويندوز 10 سوى تطبيقات متجر مايكروسوفت أو تطبيقات Win32 لسطح المكتب.

- أداء نظام التشغيل

تعمل أجهزة كروم بوك بشكل أفضل وأسرع مقارنة بأجهزة ويندوز 10، بالإضافة إلى ميزات الأمان التي تعتبر من أهم النقاط قوةً في أجهزة كروم بوك، حيث تركز جوجل دائمًا على مدى الأمان في نظام التشغيل الخاص بها مقارنة بالأنظمة الأخرى.