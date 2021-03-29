شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه هى بياناتك الشخصية التى تجمعها جوجل من "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق شركة أبل لملصقات الخصوصية على App Store، كشفت جوجل أخيرًا عن سياسة الخصوصية الخاصة بها لموقع YouTube بوضوح، وقد أضافت أبل ملصقات الخصوصية الإلزامية لجميع تطبيقات iOS بدءًا من 8 ديسمبر 2020.

لكن جوجل تخطت تقديم معلومات مفصلة حول البيانات التي تجمعها بالفعل من جميع تطبيقات جوجل التي تستخدمها وكيفية استخدام البيانات، وعلى الرغم من أن جوجل لم تضف بعد تسميات الخصوصية للتطبيقات الرئيسية مثل صور جوجل وDrive وتطبيق Gmail وخرائط جوجل، إلا أن عملاق البحث على الإنترنت يكشف أخيرًا عن تفاصيل الخصوصية لتطبيق YouTube على نظام التشغيل iOS.

وتشمل تطبيقات iOS الأخرى التي قامت جوجل بالفعل بتحديثها باستخدام "ملصقات الخصوصية" Stadia وGoogle Translate وGoogle Authenticator وWear OS وGoogle Play Movies and TV وغيرها.

فإذا كنت تستخدم YouTube على نطاق واسع مع جميع الميزات، فإن قائمة البيانات التي تجمعها جوجل طويلة جدًا، خاصةً لإعلانات الجهات الخارجية، وفيما يلي القائمة التفصيلية للبيانات الشخصية التي تجمعها جوجل من مستخدمي YouTube، بحسب موقع TOI الهندى.

البيانات التي يتم جمعها واستخدامها لتتبعك

هذه هي البيانات التي يمكن استخدامها لتتبعك عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة لشركات أخرى: معلومات الاتصال والعنوان الفعلي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والمعرفات ومعرف المستخدم ومعرف الجهاز.

البيانات المرتبطة بك لإعلانات أو تسويق جهة خارجية أو مطور

هذه هي البيانات، التي يمكن جمعها وربطها بهويتك، ويمكن استخدامها لإعلانات طرف ثالث: الموقع، الموقع التقريبي، معلومات الاتصال، العنوان الفعلي، عنوان البريد الإلكتروني، الاسم، رقم الهاتف، سجل البحث، سجل البحث، التصفح السجل وسجل التصفح والمعرفات ومعرف المستخدم ومعرف الجهاز وبيانات الاستخدام وتفاعل المنتج وبيانات الإعلانات.

البيانات التي تجمعها جوجل لأغراض التحليلات وتخصيص المنتج ووظائف التطبيق

بصرف النظر عن نقاط البيانات المذكورة أعلاه، هذا ما تجمعه جوجل بشكل إضافي للتحليلات وتخصيص المنتج ووظائف التطبيق: جهات الاتصال والمشتريات ومحتوى المستخدم والبيانات الصوتية وبيانات الأعطال وبيانات الأداء وبيانات التشخيص الأخرى.

كيف تتحقق من التطبيق الذي يجمع البيانات عنك على iPhone؟

جعلت أبل من السهل التحقق من تطبيق iOS الذي يجمع أي نوع من البيانات، حيث يمكنك ببساطة زيارة متجر التطبيقات والبحث عن التطبيق والتمرير لأسفل إلى قسم الخصوصية للحصول على التفاصيل.

وتهدف ميزات Privacy Labels الجديدة إلى التأكد من أن مطوري التطبيقات يكشفون عن جميع البيانات التي يجمعونها من المستخدمين بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام هذه البيانات، ومع تحديث iOS 14 لأجهزة أيفون، يبدو أن أبل تضمن عدم تمكن مطوري التطبيقات من الاختباء وراء سياسات الخصوصية المطولة وغير المفهومة والتعامل مع البيانات الشخصية للمستخدمين.