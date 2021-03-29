شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيبة ظهر مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعى مصممة لتوجيه المكفوفين فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتلقى المستخدمون توجيهات وإرشادات صوتية من سماعة أذن تدعم تقنية Bluetooth، بينما توفر البطارية الموجودة حوالي ثماني ساعات من الطاقة.
وتقول شركة Intel، التي وفرت قوة المعالجة للنموذج الأولي للجهاز، إنها متفوقة على برامج المساعدة البصرية الأخرى عالية التقنية، والتي تفتقر إلى إدراك العمق الضروري لتسهيل التنقل المستقل.
ودرب ماهيندران وفريقه الذكاء الاصطناعي على التعرف على التضاريس المختلفة، مثل الأرصفة والعشب، والتحديات التي تتراوح من السيارات والدراجات إلى لافتات الطرق، ويتم تسليم الرسائل من النظام عبر سماعة أذن Bluetooth، بينما يمكن إعطاء الأوامر عبر ميكروفون متصل.
جدير بالذكر، أنه فاز الاختراع بالجائزة الكبرى في مسابقة OpenCV Spatial AI لعام 2020، التي ترعاها شركة Intel، وعلى الرغم من أن الجهاز ليس معروضًا للبيع بعد، فإن ماهيندران يقوم بشحن وحدة لصديقه ضعيف البصر في غضون أسابيع قليلة حتى يتمكن من الحصول على تعليقات من تجربتها الواقعية.