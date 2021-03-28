شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيانات للاتصالات: 9.9 مليون اشتراك فى الهاتف الأرضى المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشقت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد مشتركى الهاتف الثابت حيث وصل إلى نحو 9.85 مليون اشتراك في ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 10.22 مليون خط في نوفمبر 2020 و 8.76 مليون خط في ديسمبر 2019. فيما يصل إجمالي سعة السنترالات إلى 24.82 مليون خط في ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 25.26 مليون خط في نوفمبر 2020 و25.22 مليون خط في ديسمبر 2019.

ويصل معدل انتشار الهاتف الثابت إلي نحو 7.73% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 7.79% فى نوفمبر 2020 و 7.70% في ديسمبر 2019، ويصل أعداد السنترالات الي نحو 1511 سنترال على مستوى الجمهورية.

أما مشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الاشتراك، فيستحوذ عدد المشتركين بالمنزل على 88% من حجم الاشتراكات يليها عدد المشتركين تجاري بنسبة 10% ثم المشتركين حكومى 2%.

وتأتي الزيادة بحجم اشتراكات التليفون الأرضي مع الإقبال الكبير على التعليم والعمل أونلاين خلال جائحة كوفيد 19، وتحتاج إلى توافر الانترنت الأرضي بالمنازل، حيث يرتبط الاشتراك به تعاقد العميل أيضا على خط أرضى لتوصيل الخدمة، إضافة إلى ضخ الحكومة لاستثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للاتصالات.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدل نمو بنسبة 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذى يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلى الإجمالي تصل إلى 4.5%؛ ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

وأشار إلى قيام الشركة ببعض المجهودات من أجل تيسير عملية الاشتراكات الجديدة مثل إطلاق خدمة الرقم المختصر 111 لتقديم طلبات الاشتراكات الجديدة وذلك تزامنا مع تشجيع العملاء ايضا على استخدام التطبيقات مثل (My WE) و(ًWE Pay) عن طريق العروض الترويجية لتقليل التكدس عبر منافذ بيع الشركة بجانب مد فترة السماح الخاصة بدفع فواتير التليفون الأرضى وذلك من أجل حرص الشركة على تقديم أعلى مستوى من الأمان والمرونة والجودة للخدمات التى تقدمها للعملاء الحاليين والجدد.