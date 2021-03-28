شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 8.81 مليون مستخدم للانترنت الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات في الانترنت فائق السرعة إلي نحو 8.81 مليون اشتراك في ديسمبر 2020، مقارنة بنحو 8.69 مليون اشتراك في نوفمبر 2020 و 7.30 مليون اشتراك في ديسمبر 2019.

وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول 54.95% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 53.85% بنهاية نوفمبر 2020 و 40.91% في ديسمبر 2019.

وزاد استهلاك الانترنت المنزلي بنسبة 12% في شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة الانترنت المنزلي إلى 99% منذ بدء حظر التجوال، وزيادة في استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة ١٧% لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الانترنت المحمول الى 35% منذ بدء الحظر.

كانت الوزارة قد أعلنت عن تنفيذ خطة لتطوير الإنترنت في 2019 بتكلفة 30 مليار جنيه، ساهمت في صمود الشبكات اثناء الجائحة وسط كثافة الاستهلاك.

وشهدت خدمات الانترنت المنزلى زيادة في استهلاك بنسبة 12% في شهر رمضان الماضى لترتفع نسبة زيادة الانترنت المنزلي إلى 99% أثناء الجائحة. كما ارتفع استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 17% لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الانترنت المحمول الى 35% منذ بدء الحظر.

وكشفت الوزارة في وقت سابق عن تنفيذ خطة جديدة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على إصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت لهذا العام؛ مع العمل على اصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.