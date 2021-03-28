تكنولوجيا: سويتش أطلقت سويتش مكبرات صوت خارجية قوية يمكن حملها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت “سويتش” العلامة التجارية الجديدة لأحدث مكبرات الصوت اللاسلكية بالتكنولوجيا المناسبة لأسلوب حياة مريح بالإمارات العربية المتحدة “مكبر الصوت سويتش لاسلكي WS-Ultra 60 وات“.

إذا كنت تبحث عن مكبر صوت يرافقك أثناء التمرين أو حفلات الشواء في الفناء أو استخدامه أثناء العمل أو عند الذهاب إلى الشاطئ، فإنه لا غنى عن مكبر الصوت سويتش لاسلكي WS-Ultra 60 وات، وذلك للأسباب التالية:

العمر الافتراضي للبطارية طويل الأمد

هل هناك أي شيء مزعج أكثر من الخروج في وسط الصحراء لإقامة حفلة شواء مع صحبة رائعة وطعام رائع وموسيقى مبهجة، ثم فجأة تتوقف الموسيقى؟ نحن نعلم هذا الشعور، أليس كذلك؟!

مع مكبر الصوت سويتش لاسلكي WS-Ultra 60 وات لن يكون لديك قلق على الإطلاق بخصوص حدوث هذه المشكلة مرة أخرى لأنه يتميز ببطارية 7,200 مللي أمبير قابلة لإعادة الشحن وتمنحك مدة تشغيل تتعدى 10 ساعات.

أصوات فائقة العذوبة

يتميز مكبر الصوت بأن القوى الناتجة منه 60 وات ويوجد اثنين من مكبرات الصوت الداخلية تتميز بالنطاق الكامل واثنين من مكبرات الصوت الداخلية ذات تردد منخفض للحصول على تجربة استماع مؤثرة. يدعم مكبر الصوت اللاسلكي WS-Ultra 60 وات التصميم الخالي من الأسلاك تماما وهذا يعني أنه إذا وُجد اثنين من مكبرات الصوت اللاسلكية WS-Ultra 60 وات في المكان فإنهم سيتصلون مع بعضهم للحصول على صوت استريو مضخم.

الأمر أكثر من مجرد موسيقى

لا يقتصر مكبر الصوت اللاسلكي WS-Ultra 60 وات على أنه مجرد وسيلة لتضخيم الموسيقى بل إنه يأتي معه أيضا ميكرفون مدمج ليسمح بإجراء مكالمات بدون استخدام اليدين، وبالتالي فقد ولّى زمن الأيام التي يتعين عليك فيها إعادة توصيل جهازك بعد كل مكالمة. ليس هذا كل ما يقدمه مكبر الصوت، فإنه يأتي معه أيضا شاحن هاتف مدمج، ولذلك إذا كنت في طريقك وكانت بطارية هاتفك على وشك النفاد فإن مكبر الصوت اللاسلكي WS-Ultra 60 وات موجود لإبقاء هاتفك مشحونا.

يوفر الاتصال في أبهى حالاته

يوجد طرق عديدة لتوصيل أجهزتك بمكبر الصوت اللاسلكي WS-Ultra 60 وات عن طريق كابل AUX يأتي مع مكبر الصوت أو حتى عن طريق وحدة تحكم USB. وبوجود كل هذه الخيارات للاتصال فإنه يوجد طرق لا حصر لها للاستمتاع بأعظم الأغاني.

التصميم المحمول

تم إنشاء التصميم المصقول ليدوم عمله في كل موقف. مع وجود المقود وحزام الكتف لتسهيل الحمل ووجود خاصية عزل المياه والأتربة IPX6، لا داعي للقلق بشأن رش بعض الماء عليه أو إخراجه في مطر غير متوقع. يأتي مكبر الصوت اللاسلكي WS-Ultra 60 وات أيضا في ثلاث ألوان مدهشة للاختيار بينهم وتشتمل الألوان على الأسود الكلاسيكي أو الأخضر الكامو أو الوردي الكامو الفريد.

مكبر الصوت اللاسلكي WS-Ultra 60 وات متوفر هنا ويبدأ سعره من 399 درهم إماراتي.

نبذه عن سويتش

إن سويتش منفذ لأجهزة التكنولوجيا الهادفة والمخصصة التي يتم إنشاءها وتصميمها بأي طريقه يريدها العميل. تُقدم سويتش أروع الاكسسورات التكنولوجية، بداية من الصوت والقدرة والأجهزة الحديثة، ويشمل ذلك التعاون مع العلامات التجارية العالمية للاكسسورات لتوفير بدائل مخصصة بما في ذلك أبل وآنكر وهواوي وشور وغيرهم الكثير! هل سبق لك أن اشتريت منتجًا وتمنيت أن تكون هناك طريقة ما لتخصيصه وجعله ملكا لك بحيث تكون الاكسسورات الخاصة بك إضافة لجانبك الإبداعي؟ هذا هو بالضبط ما تقدمه أداة Customizer ™ الفريدة بالأجهزة. يستطيع الأفراد شراء منتجاتهم من سويتش أو تقديم منتجاتهم الخاصة وسيقوم الفريق بإحياء أي فكرة لها. هذا هو المكان الذي يلتقي فيه الإبداع والتفرد بالتكنولوجيا.

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