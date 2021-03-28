شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tencent تسجل نموا فى الإيرادات بنسبة 28% خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة الإنترنت الصينية العملاقة Tencent عن نمو في الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي لعام 2020، محققة حوالي 482 مليار يوان (حوالي 73.9 مليار دولار).

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم حساب صافي ربح الشركة على أساس غير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من أجل عكس أرباحها الأساسية من خلال استبعاد بعض البنود لمرة واحدة أو غير النقدية، والتي ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى حوالى 123 مليار يوان خلال الفترة، وفقًا إلى بيانها المالي.

وفي الربع الأخير من عام 2020، جلبت التكنولوجيا المالية وخدمات الأعمال 38.5 مليار يوان، أي ما يقرب من ثلث إجمالي إيرادات الشركة، مسجلاً زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي، حسب شينخوا.

وكشفت Tencent لأول مرة عن بيانات الاستهلاك للاعبين دون السن القانونية في بيانها المالي، وفي الربع الأخير من العام الماضي، استحوذ اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على 6% من إجمالي عائدات الألعاب عبر الإنترنت المحلية للشركة، حيث يمثل اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا ما يقرب من 3.2% من إجمالي دخل الألعاب عبر الإنترنت لشركة Tencent في الصين.