شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OneWeb و SpaceX يتنافسون لإرسال الإنترنت إلى القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس شركتا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية OneWeb و SpaceX للحصول على صفقات مربحة لتوفير إنترنت واسع النطاق لأقصى خطوط العرض الشمالية للأرض، حيث إن إطلاق OneWeb لـ 36 قمراً صناعياً هذا الأسبوع جعله أقرب إلى هدفه المتمثل في بث الإنترنت إلى المنطقة بحلول نهاية العام، وتتطلع شبكة Starlink التابعة لشركة SpaceX، والتي توفر بالفعل الإنترنت لآلاف المستهلكين من خلال برنامج تجريبي، إلى نفس المنطقة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن هناك مليارات الدولارات التي تتنافس عليها الشركات التي يمكنها ربط المنطقة، فإن القطب الشمالي عبارة عن مساحة ذات نطاق عريض تقريبًا للجيش الأمريكي، كما أن المملكة المتحدة مستعدة لإنفاق مبالغ كبيرة لربط المناطق الريفية بالإنترنت.

ويقال إن SpaceX تتطلع إلى جزء كبير من برنامج Project Gigabit الجديد الذي تبلغ قيمته 6.9 مليار دولار في المملكة المتحدة، والذي يهدف إلى توفير إنترنت عريض النطاق سريع للمناطق التي لا تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وقال كريس ماكلولين، رئيس الشؤون الحكومية لشركة OneWeb، بأن الشركة تجري محادثات أيضًا مع البرنامج، كما تعتقد OneWeb، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة، أن لديها ميزة في هذا السباق.

وتجاهل ماكلولين دخول إيلون ماسك، مؤسس SpaceX، في برنامج الإنترنت الريفي في المملكة المتحدة، وقال، "أجرينا أيضًا محادثات مع وزير البنية التحتية الرقمية في المملكة المتحدة مات وارمان، حول ما يمكن عمله مع OneWeb".

وتأمل OneWeb في أن تتمكن من إعادة الثقة في حكومة المملكة المتحدة" في محاولتها للحصول على دعم الإنترنت الريفي.

ولم تصدر OneWeb تصميمات لمحطات المستخدم أو خطط التسعير الشهرية، كما أن مجموعتها المخططة المكونة من 648 قمراً صناعياً أصغر بكثير من SpaceX، ومازالت المنافسة في طريقها لمعرفة من سيفوز بعقود توفير الانترنت في هذه المنطقة.