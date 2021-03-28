شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OneWeb و SpaceX يتنافسون لإرسال الإنترنت إلى القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن هناك مليارات الدولارات التي تتنافس عليها الشركات التي يمكنها ربط المنطقة، فإن القطب الشمالي عبارة عن مساحة ذات نطاق عريض تقريبًا للجيش الأمريكي، كما أن المملكة المتحدة مستعدة لإنفاق مبالغ كبيرة لربط المناطق الريفية بالإنترنت.
وقال كريس ماكلولين، رئيس الشؤون الحكومية لشركة OneWeb، بأن الشركة تجري محادثات أيضًا مع البرنامج، كما تعتقد OneWeb، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة، أن لديها ميزة في هذا السباق.
وتأمل OneWeb في أن تتمكن من إعادة الثقة في حكومة المملكة المتحدة" في محاولتها للحصول على دعم الإنترنت الريفي.
ولم تصدر OneWeb تصميمات لمحطات المستخدم أو خطط التسعير الشهرية، كما أن مجموعتها المخططة المكونة من 648 قمراً صناعياً أصغر بكثير من SpaceX، ومازالت المنافسة في طريقها لمعرفة من سيفوز بعقود توفير الانترنت في هذه المنطقة.