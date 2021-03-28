شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: هواوي تطور Petal Mail كتطبيقها الخاص لخدمات البريد الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسب تقارير نشرها موقع GizChina، تقوم مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك باختبار خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها Petal Mail لإطلاقها عالمياً، وذلك في إطار محاولاتها المستمرة لتطوير منظومة خدماتها للهواتف Huawei Media Services HMS. وذكرت التقارير أن هواوي تختبر الخدمة داخل الصين، مع توفير طريقة لاستقبال ملاحظاتهم خلال فترة التجربة.

وتعتبر هذه الخطوة امتداداً لجهود هواوي المستمرة في تطوير منظومة HUAWEI Ecosystem عبر الأجهزة والخدمات بشكل متكامل، حيث تتمتع أجهزتها بقدرات اتصال فائقة وذات إمكانيات ومواصفات متطورة لتعزيز مفهوم Huawei Seamless AI Life لتقديم حلول تكنولوجية متفوقة للمستخدمين حول العالم.

وقطعت هواوي شوطا مهما في سبيل تطوير خدماتها وتطبيقاتها المستقلة، منها إطلاق هواوي لباقة خدماتها المحمولة Huawei Mobile Services (HMS)، ومنها متجرها للتطبيقات HUAWEI AppGallery، وعدد من التطبيقات الأساسية مثل تطبيقات Petal Search وPetal Maps وHuawei Docs سعياً من الشركة لإثراء تجربة منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة لمستخدمي أجهزة هواوي.

وتعد هذه الخدمة أيضاً استكمالاً لجهود هواوي في توفير تطبيقات عالية الجودة عبر متجر تطبيقاتها HUAWEI AppGallery، أحد أكبر ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، حيث حقق المتجر عدة إنجازات خلال تطوره المستمر بعد عام واحد من الكشف عن خططه لتوسيع منظومته المتكاملة خلال ملتقى عالم الهواتف النقالة في عام 2020. وأصبح المتجر يضم الآن 2.3 مليون من المطورين المسجلين، بزيادة قدرها 77% مقارنةً بالعام الماضي. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وصل عدد المطورين المسجلين إلى أكثر من 45,000 بحلول 31 ديسمبر 2020.

وقد زاد عدد المستخدمين عالمياً إلى 530 مليون مستخدم نشط شهريًا ، مما يدل على تأثيره المتزايد على المطورين ومستخدمي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، بضمه 120 ألف تطبيق متكامل مع منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة على متجر HUAWEI AppGallery وبزيادة سنوية قدرها 118%.