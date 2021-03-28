شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 95.35 مليون اشتراك بالمحمول و52.40 مليون مستخدم للانترنت عبر الموبايل بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقرير لها، ارتفاع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 95.35 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 94.91 مليون اشتراك في نوفمبر 2020 و 95.34 مليون اشتراك في ديسمبر 2019.

وارتفع حجم مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول ليصل 52.40 مليون مستخدم في ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 51.11 مليون مستخدم في نوفمبر 2020، و39 مليون مستخدم في ديسمبر 2019، كما ارتفع حجم الاشتراكات في اليو اس بي مودم في ديسمبر 2020 الي نحو 4.04 مليون مستخدم مقارنة بنحو 3.41 مليون مستخدم فى نوفمبر 2020 و 3.60 مستخدم في ديسمبر 2019.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019/2020 ناتج محلى يقدر بنحو 108 مليار جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.2 خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا

بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019/2020 مقابل 3.8% فى عام 2018/2019.