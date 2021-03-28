تكنولوجيا: سامسونج تقدم جهاز Galaxy Tab S7 Lite اللوحي بحجم واحد فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان عن جهاز Galaxy Tab S7 Lite اللوحي المرتقب في حدث يعقد في شهر يونيو المقبل، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الجهاز اللوحي ينطلق بنموذج واحد فقط.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر مدونة Naver في كوريا على أن سامسونج تخطط لإطلاق نموذج بحجم واحد فقط جهاز الشركة اللوحي المرتقب Galaxy Tab S7 Plus، أيضاً كشفت بعض التسريبات التي رصدت في التعليمات البرمجية في موقع الشركة أن إصدار LTE يأتي بنموذج رقم SM-T735N وأيضاً نموذج 5G برقم SM-T736N.

ويختلف هذا التقرير الأخير عن تسريبات جاءت في شهر يناير، والتي أشارت إلى أن الجهاز اللوحي ينطلق باثنان من النماذج، ولقد قدمت سامسونج جهازها اللوحي السابق Tab S6 Lite بحجم واحد فقط للأسواق، لذا لم تطلق سامسونج إصدار Plus من الجهاز اللوحي.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن جهاز Tab S7 Plus Lite اللوحي ينطلق بعنوان Galaxy Tab S8e على ينطلق هذا الإصدار رسمياً في يونيو.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بشاشة LTPS LCD بحجم 12.4 إنش، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 750G، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI 3.1.

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