تكنولوجيا: موتورولا تقدم هاتف Motorola Denver القادم بقلم stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المميزة بقلم stylus، ولقد رصد الهاتف في تسريبات سابقة عبر صفحة Steve Hemmerstoffer الذي عرف بهاتف Moto G Stylus 2021.

واليوم تكشف أحدث التسريبات التي جاءت من TechnikNews عن هاتف موتورولا المميز بقلم stylus، ولقد ظهر الهاتف بعنوان ‘Denver’.

كما كشفت التسريبات عن أن هاتف Motorola Denver يأتي برقاقة معالج Snapdragon 480 التي قدمت في هاتف Moto G50 مؤخراً، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر S5KGM1ST رئيسي من سامسونج بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر S5K4H7 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر OmniVision OV02B1B بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي مستشعر السيلفي OmniVision OV16A1Q بدقة 16 ميجا بيكسل.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن هاتف Motorola Denver يأتي بشاشة مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات.

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