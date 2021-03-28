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تكنولوجيا: شاومي تكشف عن هاتف Mi 11 Youth في حدث الشركة غداً

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله عن خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 11 Youth خلال الحدث المقرر عقده غداً.

ينطلق حدث شاومي غداً للإعلان عن هواتف Mi 11 Ultra، وMi 11Pro، كما تكشف الشركة خلال الحدث عن جهاز حاسب   Mi Notebook Pro، وسوارة Mi Band 6، أيضاً تكشف خلال الحدث عن إصدار جديد من سلسلة Mi Mix، وجهاز راوتر.

ولقد أكدت الشركة في إعلان تشويقي على خططها لإطلاق هاتف Mi 11 Youth، حيث جاء إعلان شاومي التشويقي على منصة Weibo.

كما أشارت شركة شاومي أيضاً إلى خططها لإطلاق هاتف Mi 11 Lite 4G وأيضاً إصدار 5G للأسواق العالمية، وهو الإصدار الذي ينطلق للسوق الصيني بعنوان Mi 11 Youth، حيث يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 780 5G المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر.

ولقد رصد إصدار 5G من الهاتف بنموذج رقم M2101K9C في قاعدة بيانات TENAA، ومن المتوقع أن يكون هاتف Mi 11 Youth أنحف وأقل وزن في هواتف 5G، حيث يأتي الهاتف بسماكة 6.81مم، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم، ويدعم الهاتف التخزين عبر بطاقة microSD.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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