شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطاقة المتجددة باسكتلندا تحقق 97% من الطلب خلال عام 2020.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اسكتلندا لنفسها هدفًا يتعلق بالطاقة الصديقة للبيئة في 2011، فكانت تهدف إلى توليد ما يعادل 100% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وحققت الدولة جزءا كبيرا من هذا الهدف، حيث إنه تبين أن 97.4% من إجمالي استهلاك الكهرباء لديها كان يأتي من مصادر الطاقة النظيفة العام الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تقول Scottish Renewables، الهيئة التجارية لصناعة الطاقة المتجددة في اسكتلندا، إن هذه الإحصائيات تظهر زيادة بنسبة 8% مقارنة بأرقام عام 2019.

وأضافت كلير ماك، الرئيسة التنفيذية لهيئة التجارة، أن الصناعة ضاعفت إنتاجها من الكهرباء المتجددة بأكثر من ثلاثة أضعاف، والتي ولدت ما يكفي لتشغيل ما يعادل أكثر من 7 ملايين أسرة.

ولا تزال الرياح هي أكبر مصدر للطاقة المتجددة في البلاد، على الرغم من أن الطاقة المائية شهدت أكبر نمو في العام الماضي.

وتأمل السلطات الاسكتلندية، أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تلبي 50% من احتياجات الطاقة في البلاد عبر الكهرباء والتدفئة والنقل بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإن البلاد لديها الكثير من العمل للقيام به حتى تتمكن من الوصول إلى هذا الهدف، خاصة عندما يتعلق الأمر النقل والتدفئة.

وكشفت ماك، "التقنيات التي نحتاجها لاستبدال الغاز في منازلنا موجودة الآن إلى حد كبير ولكن نشرها في جميع أنحاء البلاد مهمة كبيرة".

وأضافت، "يجب أن تستمر الصناعة والحكومة في العمل معًا لمواجهة التحديات الموجودة إذا أردنا تحقيق إمكاناتنا بالكامل، وتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2045 وتحقيق انتقال عادل للطاقة."