شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه منصة Nextdoor وكيفية استخدامها فى خطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Nextdoor منصة اجتماعية تستخدم لربط الجيران، فتخيل منصة مثل فيس بوك، ولكن بدلاً من امتلاء ملف الأخبار الخاص بك بالأصدقاء والعائلة، فإن الأشخاص الذين يعيشون في منطقتك هم الأشخاص الذين يتواجدون لديك ويتشاركون الأخبار، فإنها أيضًا طريقة سهلة للتعرف على الأشخاص من حولك دون التفاعل وجهًا لوجه، لأغراض التباعد الاجتماعي.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يتم استخدام Nextdoor لنشر مشاركات حول العثور على المفاتيح المفقودة في حديقة محلية، أو لتنبيه الآخرين بالجرائم الصغيرة والظروف الجوية، ولكنها غير متوفرة إلا فى عدد دول قليلة حتى الآن، من بينها المملكة المتحدة وأمريكا وكندا.

كما أنه للانضمام إلى Nextdoor، يمكنك تنزيله لنظام iOS أو Android أو التسجيل على موقعه على الويب، وبعد تسجيل الدخول، سترى أن الأشخاص ينشرون بشكل عام تحديثات الحي، أو العثور على حيوانات أليفة مفقودة، أو عناصر للبيع.



كيفية استخدام Nextdoor كيفية استخدام Nextdoor تتمثل Nextdoor فى منصة تعتمد أسلوب المناقشة، حيث ينشر الجيران التحديثات واستطلاعات الرأي والأحداث ويطلبون التوصيات، بالإضافة إلى عناصر القائمة المعروضة للبيع.

ويعد نشر مناقشة جديدة أمر سهل، حيث يوجد مربع نص في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية لموقع Nextdoor الإلكتروني، ويمكنك أن تضغط على علامة الجمع على الأجهزة المحمولة للقيام بذلك.

وحدد فئة تندرج تحتها المنشور قبل كتابته، سواء كانت توصية، أو عنصرًا للبيع، أو مخاوف تتعلق بالسلامة، أو أمر مفقود، أو تم العثور عليه، أو تحديثًا عامًا.

وتأكد من تحديد من يمكنه رؤية منشورك قبل النشر، إذا كان يمكن لأي شخص مشاهدة المنشورات، أو حيك فقط، أو مجموعة خاصة معينة داخل التطبيق.

ويمكنك تحديد الفئات المختلفة وتصفحها على الجانب الأيسر من الموقع، فيمكنك البحث عن منشورات حول الأنشطة التجارية المحلية، والعناصر المعروضة للبيع، وتحديثات الوكالات العامة، وقوائم العقارات، والمفقودات والعثور عليها، والسلامة العامة، والمنشورات العامة.

ويمكنك إنشاء مجموعتك الخاصة أو الانضمام إلى مجموعات عامة بالقرب منك، ضمن علامة التبويب المجموعات.

كما أنه ضمن علامة التبويب "الجيران"، يمكنك العثور على الجيران بناءً على الشوارع التي يعيشون فيها، وإضافتهم إلى قائمة جيرانك، ويمكنك مراسلة أي جار لديه رسائل مفتوحة.

وتعمل علامة التبويب الحيوانات الأليفة كدليل للحيوانات الأليفة التي يملكها الجيران في منطقتك، وفي حالة فقدان حيوان أليف أو العثور عليه، يمكنك استخدام علامة التبويب هذه للعثور على المالك بناءً على صورة الحيوان الأليف.

ويمكن تحديث ملف التعريف الخاص بك ليشمل وصفًا موجزًا لنفسك، ومدة إقامتك في الحي، وما تفعله في العمل والهوايات، ويمكنك أيضًا إضافة أفراد العائلة الذين لديهم أيضًا حسابات Nextdoor وقائمة الحيوانات الأليفة، فإن ملفك الشخصي هو المكان الذي تدير فيه قوائمك للبيع والقوائم المجانية.

وستنبهك علامة التبويب الإخطارات إلى أي تحديثات في منطقتك، سواء كانت عاجلة أم لا، ويمكنك إدارة كيفية تلقي الإخطارات بالذهاب إلى صفحة إعدادات Nextdoor للإشعارات.