شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "جاجارين" تستعد لإحياء الذكرى الـ60 لتحليق أول إنسان في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق اسم يوري جاجارين رائد الفضاء الأول في العالم على مركبة "سويوز أم أس-18" التي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية قبل أيام من إحياء الذكرى الـ60 لتحليق جاجارين التاريخي في 12 أبريل، وبدأت في قاعدة بايكونور في كازاخستان المرحلة الختامية لتدريبات الطاقمين الرئيسي والاحتياطي للمركبة، حسبما أوردت شركة "إينيرجيا" الفضائية الروسية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه من المقرر أن يقوم طاقم مركبة "غاغارين" بالتدرب على تنفيذ عمليات عدة بما فيها التحكم اليدوي بعملية التحام المركبة بالمحطة الفضائية الدولية.

وسيتم إطلاق المركبة في 9 أبريل قبل ثلاثة أيام من الذكرى الـ60 لتحليق يوري جاارين التاريخي حول كوكب الأرض.

ويتكون الطاقم الأساسي للمركبة من ثلاثة أفراد هم رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ونظيرهما الأمريكي مارك فاندي هاي.

أما أفراد الطاقم الاحتياطي فهم الروسيان أنتون شكابليروف وأوليع أرتيمييف والأمريكية آن ماكلين.