شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روجوزين يرد على اقتراح ماسك بقصف المريخ بقذائف نووية حرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن الدعوات لإعادة تأهيل الكواكب، من خلال تغييرها لتهيئة ظروف مماثلة لما هي عليه على الأرض، ليست سوى غطاء لنقل أسلحة نووية إلى الفضاء، وأضاف روجوزين، في تعليق نشره في قناته على Telegram ، أن الذين يدعون إلى تحضير المريخ أو الكواكب الأخرى، يدركون جيدا "أن هذه ليست سوى ذريعة لتبرير نشر الأسلحة نووية في الفضاء، والتي تصلح فقط لتحويل أرضنا لخراب وإلى الأبد."

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه خلال السنوات العديدة الماضية، شدد إيلون ماسك، رئيس شركة SpaceX، مرات عديدة، على أن أفضل وأسرع طريقة لتحويل وتأهيل المريخ، وهي قصف مناطق معينة من الكوكب بقذائف نووية حرارية.

وكان يعتقد إيلون ماسك منذ فترة طويلة أن تفجير كوكب المريخ برءوس حربية نووية سيؤدي إلى إعادة إصلاح الكوكب ليصبح مناخه مثل كوكب الأرض، ولكن مسئول فضاء روسي شكك في هذا الوقت من الخطة الطموحة للملياردير.

وشارك أحد مستخدمي تويتر حينها بيان ألكسندر بلوشينكو، مدير وكالة الفضاء الروسية في ذلك الوقت، قائلا إن ماسك سيحتاج إلى 10000 صاروخ نووي كحد أقصى يعتمد على تكنولوجيا العصر لتنفيذ الاقتراح، لكن الملياردير لم يتراجع ورد ببساطة على التغريدة "لا مشكلة".

وكشف لأول مرة عن الخطة في عام 2015 في عرض مع ستيفن كولبير، وأوضح ماسك أنه يمكن تحقيق ذلك ببطء، حيث إن الإطلاق التدريجي لغازات الدفيئة سيملأ الغلاف الجوي بثاني أكسيد الكربون بمساعدة القنابل النووية.