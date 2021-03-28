شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الثغرة الأمنية المكتشفة بأجهرة آيفون وآيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple تحديثًا لأجهزة iPhone و iPad والساعات لتصحيح ثغرة أمنية تتعرض لهجوم نشط من قبل المتسللين وفقا لموقع TechCranch.

ويصل التحديث الأمني ​​إلى iOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 ، والذي يغطي أيضًا تصحيحًا للأجهزة القديمة مثل iOS 12.5.2، يتم أيضًا تحديث watchOS إلى 7.3.3.

قالت شركة آبل إن الثغرة الأمنية ، التي اكتشفها باحثو الأمن في مشروع Google Project Zero، ربما تم "استغلالها بنشاط" من قبل المتسللين. تم العثور على الخطأ في WebKit ، محرك المتصفح الذي يشغل متصفح Safari عبر جميع أجهزة Apple.

وليس معروفًا من الذي يستغل نقاط الضعف بنشاط، أو من قد يكون ضحية.

ولم تذكر شركة آبل ما إذا كان الهجوم استهدف مجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين أو ما إذا كان هجومًا أوسع.

وتعد هذه المرة الثالثة حسب إحصائيات موقع TechCrunch التي تدفع فيها Apple تحديثًا للأمان فقط هذا العام لإصلاح العيوب في ظل الهجوم النشط.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الشركة تصحيحات لنقاط ضعف مماثلة في WebKit.