تكنولوجيا: هجوم إلكترونى على أكبر شركة إعلامية فى استراليا

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ناين انترتينمنت، أكبر شركة إعلامية مملوكة محليًا في أستراليا، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل برامجها التلفزيونية الحية يوم الأحد وفقا لما نقلته بلومبرج.

وقالت الشركة في بيان إن الهجوم منع Nine من بث برنامجها Weekend Today صباح الأحد في أستراليا.

قالت فانيسا مورلي، مديرة الأفراد والثقافة في شركة Nine في مذكرة للموظفين: "تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات لدينا على مدار الساعة لاستعادة أنظمتنا بالكامل والتي أثرت بشكل أساسي على وحدات أعمال البث.

وناين تمتلك محطات إذاعية وصحف بما في ذلك The Australian Financial Review و The Sydney Morning Herald و The Age، وكانت قد حثت جميع الموظفين على العمل من المنزل حتى إشعار آخر.