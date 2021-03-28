غوغل تطلق تحديثاً جديداً لأندرويد يتعلق بتطبيقات Webview

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة غوغل، عن إطلاق تحديث جديد لأحد المكونات الهامة لنظام تشغيل الأجهزة الجوالة أندرويد من أجل إصلاح المشكلات المتعلقة بالتطبيقات المعطلة

وأوضحت الشركة الأمريكية أن التحديث الجديد يتعلق بتطبيقات ويبفيو Webview، وهي عبارة عن التطبيقات، التي تتيح إمكانية إظهار محتويات الويب.

ونجمت المشكلة بسبب خلل في إصدار سابق من ملف أندرويد سيستم ويبفيو الذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المشكلة بالنسبة لتطبيق البريد الإلكتروني جي ميل وغيره من تطبيقات أندرويد بدأت في الظهور يوم الإثنين الماضي واستمرت لمدة 7 ساعات تقريبا. ولجأ الكثير من المستخدمين إلى موقعي تويتر وريد إت للإعلان عن المشكلة التي ظهرت لمستخدمي هواتف سامسونج وبيكسل.

وقالت غوغل في رسالة لمستخدمي تطبيقاتها “نعتذر عن ازعاجكم ، ونشكركم على الصبر واستمرار دعمكم… رجاء كن على يقين أن موثوقية نظام التشغيل تأتي على رأس أولوياتنا في جوجل. ونحن نقوم بتحسينات مستمرة لكي نضمن أن أنظمتنا هي الأفضل”.

وأشارت غوغل إلى أن المشكلات لا تقتصر على تطبيقات الأطراف الأخرى فقط، ولكنها تظهر أيضا مع تطبيق البريد الإلكتروني غوغل Gmail المخصص للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

ونظرا لأن تطبيقات Webview تعتمد على متصفح غوغل كروم، فقد قامت الشركة الأمريكية بإطلاق تحديث جديد لمتصفح كروم الشهير أيضا لإصلاح الأخطاء الموجودة به.

ولكي يتحقق المستخدم من تثبيت أحدث إصدار من Webview ومتصفح غوغل كروم على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، فمن الأفضل إلقاء نظرة سريعة على متجر جوجل بلاي، والنقر على الأيقونة، التي تضم 3 شرطات أفقية والموجودة في الزاوية العلوية جهة اليسار.

وبعد ذلك يتم تحديد الخيار “التطبيقات والألعاب الخاصة بي/المثبتة”، ثم النقر على مربع “تحديث” خلف بنود القائمة Webview ومتصفح غوغل كروم.

ومن الأفضل للمستخدم تشغيل وظيفة التحديث التلقائي للتطبيقات، إذا لم تكن مفعلة، وذلك عن طريق قائمة “الإعدادات/التحديث التلقائي للتطبيقات”، وبعد ذلك يتم تحديد خيار تنزيل التحديثات التلقائية مع شبكات الواي فاي فقط أو عن طريق اتصال البيانات الجوالة.غوغل تحل مشكلة جي ميل وتطبيقات أندرويد الأخرى على بعض الأجهزة