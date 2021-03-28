تكنولوجيا: هاتف Realme V13 ينطلق رسمياً في 31 من مارس بمعالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية بعنوان Realme V13 في حدث يعقد في 31 من مارس، على أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700 وشاشة مميزة بمعدل تحديث 90Hz.

تقدم شركة Realme سلسلة هواتف Realme V حصرياً في السوق الصيني، واليوم تستعد الشركة لإطلاق هاتف Realme V13 بعد أن قدمت هاتف Realme V15 منذ شهرين تقريباً، ومن جديد تقدم الشركة إصدار أخر من السلسلة.

ويأتي هاتف Realme V13 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بالتصميم المميز لهواتف Realme V15.

كما كشف الإعلان التشويقي الذي نشر على Weibo عبر “Arsenal” أن هاتف Realme V13 يأتي بثقب في الجانب الأيسر من الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث 90Hz، ويضم الهاتف معالج 5G مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

أيضاً ينطلق الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومنفذ USB-C، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود، كما تحاكي مواصفات هذا الإصدار بنفس مواصفات Realme V5، وRealme Q2 مع تغيير رقاقة المعالج حيث يأتي الهاتف برقاقة Dimensity 700، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً ينطلق الهاتف بسعر 275 دولار في 31 من مارس.

المصدر

اعلان





