ساعة “آبل” الذكية تغنيك عن زيارة الطبيب باختبار مدته 6 دقائق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 8 دقائق

كشفت تقارير تقنية عن ميزة جديدة في ساعة “آبل” الذكية، وهي قدرتها على قياس هشاشة مرضى القلب والأوعية الدموية بدقة.

وبحسب موقع “ماك رومرز” و”ماي هيلثي آبل”، قال باحثون من جامعة ستانفورد أن ساعة “آبل” يمكنها معرفة ذلك من مسافة يقطعها المرضى داخل منازلهم سيرا على الأقدام لمدة 6 دقائق فقط، ليؤكدوا أنها أشبه “بكشف داخل العيادة”.

وتوصل الباحثون إلى ذلك الاكتشاف باستخدام ساعة “Apple Watch Series 3” وتطبيق “فازك تراك”.

كما لفتوا إلى أن نظام تشغيل “ووتش إو إس 7” يحتوي على اختبار المشي لمدة 6 دقائق وبيانات التنقل الأخرى، ويمكن لأصحاب الساعات مراجعة أدائهم عبر تطبيق “هيلث” الموجود على هواتف “آيفون”.

وتشير نتائج الدراسة الحديثة إلى أن ساعة “آبل” وغيرها من الساعات الذكية، ويمكن أن توفر على المرضى عناء زيارة الطبيب، لقياس قدراتهم الوظيفية، ويمكنهم ببساطة الاطمئنان على صحتهم بالتجول في منازلهم، والدخول إلى تطبيق “هيلث” إذا كانت هناك علامات على وجود مشكلة صحية لديهم.