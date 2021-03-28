بالفيديو: رقصة طفل نياندرتال على ساحل البحر تحير العلماء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 12:06 مساءً

أثارت الاكتشافات التي وجدت على سواحل إسبانيا حيرة العلماء بسبب شكلها الغريب وتموضعها وأشكالها التي يعود لأكثر من 100 ألف عام.

وأظهرت الدراسة حديثة أن آثار الأقدام المكتشفة في الرمال على أحد الشواطئ الإسبانية قد تركها طفل نياندرتال قبل 100 ألف عام.لكن المثير الذي أوجدته الدراسة أن آثار أقدام الطفل تشير إلى أنه كان “يقفز بشكل غير منتظم كما لو أنه كان يرقص”.

تم الكشف عن آثار الأقدام (البصمات) بسبب الطقس العاصف وعمليات المد والجزر في حزيران عام 2020، ورصدها زوجان من علماء الأحياء بالمصادفة كانا يمشيان على الرمال.

وبحسب “ديلي ميل” فقد عثر الزوجان على ما يعتبر حفرة مائية لإنسان نياندرتال، على شاطئ ماتالاسكاناس في إسبانيا يعود تاريخها إلى 100 ألف عام، وتحديدا إلى أواخر عصر البليستوسين.

ويؤكد علماء الحفريات من جامعة “هويلفا” أن هذا الاكتشاف هو أقدم مثال معروف لآثار أقدام إنسان نياندرتال في تلك المنطقة.

وعثر في مكان الاكتشاف على 87 أثرا لأقدام في الموقع، بما في ذلك دليل على إحدى الآثار المثيرة لطفل نياندرتال كان يقفز وربما يرقص عبر الرمال.

ويقول مؤلف الدراسة إدواردو مايورال، إن تتبع إنسان نياندرتال الأوائل صعب جدا لأنه غالبًا لا توجد عظام متبقية له، حيث تحللت جميعها، لذا فهم (الباحثون) يعتمدون على آثار الأقدام والسجلات الأحفورية الأخرى.

وأوضح أن “المعلومات البيولوجية والأخلاقية لمجموعات أشباه البشر القديمة في ظل عدم تواجد بقايا عظام، يتم توفيرها من خلال دراسة آثار أقدامهم الأحفورية، والتي تظهر لنا لحظات معينة” مجمدة من أنشطتهم.

وقام الباحثون بمراجعة آثار الأقدام من خلال نماذج ثلاثية الأبعاد وأخذوا تحليلاً مفصلاً للرسوبيات والبيئة التي تم العثور فيها على الآثار.

واكتشف الفريق أن آثار الأقدام لها كعب مستدير، وقوس طولي، وأصابع قصيرة نسبيًا، وإصبع قدم كبير غير قابل للعكس إلى الخلف.

وبين مايورال: “إن تمثل أقدم سجل في العصر البليستوسيني العلوي لآثار أقدام إنسان نياندرتال في العالم”.

ومن بين 87 قدما، كان 37 قدما منها مكتملا بما يكفي ليعكس حجم قدم الإنسان البدائي، حيث يتراوح طولها من 5 بوصات (12.7 سنتمترا) إلى 11 بوصة (أكثر من 27 سنتيمترا)، وذلك بحسب “سبوتنيك”.