وان بلس تكشف عن هاتفها الجديد 9 Pro بمميزات فائقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 12:09 مساءً - كشف شركة وان بلس الصينية عن هاتفها الجديد 9 Pro ، والذي تعاونت فيه مع شركة هاسيلبلاد السويدية لتطوير كاميرات الهواتف الذكية، لكن ذلك ترك عيبا وحيدا.

وظهرت ثمار هذا التعاون في الهاتف، ويظهر اسم الشركة السويدية المتخصصة في معدات التصوير الاحترافية على وحدة الكاميرا.

وقد تجلى هذا التعاون في أوضح صوره في البرنامج، الذي يقوم بمعايرة الألوان الخاصة بمستشعر الكاميرا IMX789 والمطور من قبل شركة سوني اليابانية.

وتعاونت الشركتان في تحديد كيفية تسجيل الألوان وتعديلها وعرضها في الهاتف الذكي وان بلس 9 وفي الموديل وان بلس 9 Pro، ويشتمل تطبيق الكاميرا على مظهر كاميرات هاسيلبلاد الجديدة وكذلك صوت زر التصوير هاسيلبلاد.

ومن المقرر أن يشمل التعاون بين وان بلس وهاسيلبلاد أيضا العمل على تطوير المستشعرات والعدسات، ويشعر المستخدم حاليا بنتيجة هذا التعاون من خلال تشغيل كاميرا الهاتف الذكي وان بلس 9 Pro بسرعة، كما يتم تشغيل التركيز التلقائي بصورة أسرع، ويمكن للمستخدم التقاط صور خالية من العيوب، حتى أنه يمكن التقاط الصور ذات الإضاءة الخلفية الصعبة وصور النجوم بشكل بديع.

ويوفر الوضع التلقائي للمستخدم العديد من الصور الجميلة، علاوة على إمكانية تحديد العديد من الإعدادات بنفسه في الوضع الاحترافي Pro وحفظ الصور بصيغة RAW 12 بت الخالية من الفقدان مع إمكانية تعديلها أيضا، وهناك الكثير من الإعدادات مثل وضع البورتيريه والصور الليلية وصور الماكرو وكذلك تأثير Tilt Shift، وتقوم وظيفة الذكاء الاصطناعي بالتعرف على المشاهد المراد تصويرها وتحسين إعدادات الكاميرا.

فيديو بدقة 8K

ويتيح الهاتف الذكي وان بلس 9 Pro إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K وبسرعة 30 صورة في الثانية وبتقنية HDR مباشرة، وهنا يتم استعمال الكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية، وبالتالي يحصل المصور على نتائج رائعة حتى في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتشتمل الكاميرا الرباعية في هاتف وان بلس 9 Pro الجديد على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا الزووم 8 بدقة ميجابيكسل والكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابيكسل، وبالتالي فإنه يمكنه منافسة الموديلات الفاخرة الحالية مثل آيفون 12 برو ماكس وجالاكسي S21 Ultra.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي وان بلس 9 Pro الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 إلى 12 جيجابايت وذاكرة داخلية UFS-3.1 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت مع دعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة.

نظام التشغيل Oxygen OS

ويمتاز نظام التشغيل Oxygen OS، الذي يعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11، بسهولة الاستعمال مقارنة بالعديد من أنظمة أندرويد الأخرى؛ حيث يسهل على المستخدم إعداد هاتفه الذكي واستعماله، ومن المقرر أن تتوافر تحديثات لنظام التشغيل لمدة عامين على الأقل مع طرح تحديثات أمان لمدة ثلاثة أعوام على الأقل.

وتعتمد شركة وان بلس على تقنية الشاشة LTPO، والتي تستهلك تيارا أقل بنسبة 50% مقارنة بشاشة QHD ويعمل بدقة (3216 x 1440 بيكسل). وتظهر الشاشة بمظهر رائع في الحياة اليومية، ويمكن أن يختلف معدل تنشيط الصورة من الصور الثابتة حتى 120 صورة، وذلك وفقا للمتطلبات بدءا من معالجة الصورة وحتى ألعاب الفيديو.

ويغطي عرض الألوان جزءا كبيرا من نطاق الألوان الطبيعي، ويمكن إجراء عملية التمرير بشكل سلسل للغاية، وهناك مستشعر على الجانب الأمامي والجانب الخلفي للهاتف الذكي يضمن عرض اللون الصحيح مع كل ضوء.

عيب وحيد

ويتمثل العيب الوحيد في هاتف وان بلس 9 Pro في انخفاض شحنة البطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة بشدة عند تشغيل جميع وظائف الراحة الفاخرة، وللتغلب على هذه المشكلة تعتمد شركة وان بلس على تقنية الشحن السريع Warp Charge 65.

وبواسطة الشاحن 65 وات يتم شحن البطارية بنسبة 75% في غضون 20 دقيقة، وتصل إلى نسبة 100% بعد مرور 30 دقيقة، ويتم شحن هاتف وان بلس 9 Pro لاسلكيا بشكل كامل خلال 45 دقيقة عن طريق قاعدة الشحن Warp Charge الاختيارية، ويرجع ذلك إلى وجود بطاريتين في الهاتف الذكي يتم شحنهما بالتوازي، بالإضافة إلى 12 مستشعر لمراقبة درجة الحرارة أثناء عملية الشحن، حتى لا يتعرض الهاتف الذكي للسخونة المفرطة.