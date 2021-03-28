اكتشاف نجم جديد في السماء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

قال الباحث في جامعة ميشيغان، كيريل سوكولوفسكي، إن علماء الفلك اكتشفوا نجما جديدا في برج القوس. يمكن رؤيته حتى باستخدام تلسكوب صغير للهواة.

ووفقا لما نشرته “يورا نيوز” على موقعها الإلكتروني، أمس السبت 27 آذار، اكتشف النجم الجديد بواسطة النظام الآلي الأمريكي ASAS-SN في 25 آذار.

صورة لسطح كوكب المريخ مباشرة أسفل مركبة المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا، بواسطة كاميرا روفر داون-لوك في صورة تم الحصول عليها في 22 شباط 2021

قال سوكولوفسكي: “أكدت الملاحظات أن هذا النجم عبارة عن ” نوفا كلاسيكي” (نجم يقذف بعض مواده على شكل سحابة ويصبح أكثر إضاءة خلال هذه العملية).

سمي النجم بـ “ASASSN-21eh”، وسطوعه يقترب من الدرجة العاشرة، وسجلت حوالي عشرة أحداث من هذا القبيل خلال العام، وفقًا لسوكولوفسكي.

تم تأكيد ظهور النجم رسميا في 27 آذار: ونشرت رسالة حول هذا التأكيد على موقع المكتب المركزي للبرقيات الفلكية (CBAT) على الإنترنت، و وفقا للمكتب، فإن النجم عبارة عن مستعر حديث من فئة Fe II في المراحل الأولى من الانفجار.

في وقت سابق، اكتشف عالم الفيزياء الفلكية الصيني نجما قياسيا جديدا بسرعة دوران عالية للغاية تبلغ 540 كم/ثانية. ويتحرك بسرعة 100 كم/ثانية أسرع من سابقه النجم HD 191423، وذلك بحسب “سبوتنيك”.