تكنولوجيا: Redmi تستعد لإطلاق هاتف مخصص للألعاب برقاقة Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر صفحة Digital Chat Station على Weibo عن خطط Redmi لدعم هاتفها الخاص بالألعاب برقاقة Dimensity 1200.

أشار المدير العام لشركة Redmi في تصريحات سابقة عن خطط الشركة لإطلاق إصدار مخصص للألعاب خلال الفترة القادمة، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار.

أيضاً كشفت التسريبات عن بعض تفاصيل مواصفات هاتف الألعاب المرتقب الذي يأتي بشاشة OLED مسطحة ومميزة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وهو نفس التصميم الذي قدم في هواتف Mi 11 و Redmi K40، ومن المتوقع أيضاً أن يضم شاشة سامسونج E4.

من جانب أخر يأتي هاتف Redmi المخصص للألعاب برقاقة معالج Dimensity 1200، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W لشجن الهاتف بشكل كامل خلال 30 دقيقة فقط.

كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بأزرار جانبية مخصصة لتشغيل الألعاب، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستوى تسعير يتراوح بين 300 إلى 380 دولار ليكون من بين الهواتف المخصصة للألعاب المميزة بمستوى تسعير منخفض.

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