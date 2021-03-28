شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يذكرك بفترات الراحة أثناء ضغوط العمل.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر تطبيق جديد يذكر مستخدمه لأخذ قسط من الراحة اثناء ضغط العمل يسمي Pause for Mac لمطوره Harshil Shah وذلك بتذكيره بالإبتعاد عن مكتبه بانتظام علي فترات مختلفة طوال ساعات العمل خاصة تلك التى تشهد صغوطا كبيرة وفقا لموقع theNextWeb.

ويتم استخدامه بمجرد تثبيته على الهاتف، حيث سيطلب من المستخدم تحديد أوقات لعدد المرات التي يريد فيها أخذ فترات راحة والمدة التي يجب أن يستمر فيها.

وبشكل افتراضي ، يتبع التطبيق قاعدة 20-20-20 الشهيرة التي اقترحها أحد الأطباء للأشخاص الذين يقضون أوقات طويلة أمام الشاشات الإلكترونية وهي تقضي بأنه كل 20 دقيقة، تنظر إلى شيء بعيد عنك بـ20 قدم لمدة 20 ثانية، حتي لا لا يتسبب الأمر فى إجهاد العين ومن ثم يفقد القدرة على التركيز.

لذا يعمل التطبيق علي تذكيز المستخدم بالتوقف عن العمل لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة. لكن يمكنه تعديل ذلك بسهولة، وإضافة تذكيرات مخصصة مثل تناول مشروب من الماء أو النهوض والتمدد وغيرها.

كما يمكن للمستخدم تشغيل وضع التركيز أو الإيقاف المؤقت وإعادة تشغيل التطبيق فى الوقت الذى يريده اذا كان يشارك فى اجتماع ولا يرغب في تلقي إشعارات.

يأتى ذلك على الرغم من توافر الكثير من التطبيقات لمساعدة المستخدمين على تذكر أخذ فترات راحة، ولكنها مصممة في الغالب للتعامل مع العديد من التذكيرات.

وأشار التقرير إلى أن Pause هو تطبيق مجاني ويمكن لأي شخص يقوم بتشغيل macOS Big Sur أو أحدث استخدامه.