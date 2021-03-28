تكنولوجيا: Juho Sarvikas يعلن عن رحيله من شركة HMD Global و Nokia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Juho Sarvikas في تغريدة نشرت على تويتر مؤخراً عن خروجه من شركة HMD Global و Nokia رسمياً.

شغل Juho Sarvikas منصب رئيسي قسم الإنتاج في شركة HMD Global و Nokia خلال الفترة الماضية، كما عمل في الشركة لفترة تصل إلى 15 عام تولى خلالها منصة نائب رئيس شركة HMD Global في أمريكا الشمالية في 2020، كما تولى أعمال توسيع منتجات نوكيا وأيضاً بناء العلاقات مع شركات النقل.

من جانب أخر لم يقدم Juho Sarvikas تفاصيل حول خططه القادمة بعد خروجه من فريق عمل HMD Global و Nokia، أيضاً لم يؤكد على خطط لحضور حدث الشركة المقرر عقده في 8 من أبريل لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف Nokia.

وتقدم علامة Nokia خلال الحدث المقرر عقده في 8 من أبريل ثلاثة من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي تتضمن هاتف G10 و X10 و أيضاً هاتف X20، إلا أن الشركة لم توضح أي تفاصيل رسمية حول هذه الإصدارات.

بينما أشارت التسريبات إلى أن هاتف G10 يأتي برقاقة معالج Helio P22 ومستوى تسعير 140 يورو تقريباً، بينما تنطلق هواتف X10 و X20 برقاقة معالج Snapdragon 480،كما رصد هاتف X20 في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

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