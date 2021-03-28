شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل الأكثر استحواذ على شركات ذكاء إصطناعى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت آبل من أكثر الشركات الأمريكية التى تستحوذ علي شركات متخصصة في الذكاء الإصطناعي وذلك لجعل مساعدها Siri أكثر ذكاء وفقا لتقرير جديد صادر عن GlobalData نقله موقع thenextweb.

وقالت شركة أبحاث السوق إن عملاق التكنولوجيا اشترى شركات ذكاء اصطناعي أكثر من أي شركة أخرى بين عامي 2016 و 2020.

وبإستثناء شركة الاستشارات الأيرلندية أكسنتشر التى تعد ثانى أكبر مستحوذ على الذكاء الاصطناعى، فإن بقية الخمس شركات الأوائل كانوا جميعًا في الولايات المتحدة، حيث تحتل جوجل المرتبة الثالثة في القائمة، تليها Microsoft و Facebook.

ووجدت GlobalData أن الشركات الأمريكية الأربع اشترت بشكل جماعي 60 شركة ذكاء اصطناعي - تم شراء ما يقرب من 25 شركة بواسطة Apple.

قال نيكلاس نيلسون كبير المحللين في GlobalData، إن العديد من صفقات Apple كانت تركز على Siri، حيث تم الاستحواذ على شركة Inductiv الناشئة للتعلم الآلي لتحسين بيانات Siri، تم شراء شركة Voysis الناشئة لتكنولوجيا الصوت الأيرلندية لتحسين فهم Siri للغة الطبيعية، كمل يجب أن تجعل PullString Siri أسهل لمطوري iOS في الاستخدام.

انطلقت شركة Apple في شراء تلك الشركات في محاولة للحاق بجوجل وأمازون واليكسا، ودائمًا ما يحتل Siri مرتبة أقل من الاثنين من حيث "الذكاء" ، وهذا جزئيًا سبب تأخر Apple كثيرًا في مبيعات السماعات الذكية.

وليست هذه هي الدراسة الأولى التي تطلق على شركة Apple اسم المستحوذ الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وجد تقرير عام 2019 الصادر عن CB Insights أنه منذ شراء Siri عام 2010، قامت شركة Apple بعمليات استحواذ على الذكاء الاصطناعي أكثر من Facebook و Amazon و Microsoft و Google.

ونظرًا لأن صانع iPhone لا يعلن عن جميع عمليات الاستحواذ الخاصة به، فقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وتعكس فورة التسوق بالذكاء الاصطناعي استراتيجية Apple الأوسع لتطوير التكنولوجيا عبر عمليات الاستحواذ، وكشف رئيس شركة Apple تيم كوك فى فبراير الماضى أن الشركة استحوذت على ما يقرب من 100 شركة على مدار السنوات الست الماضية - أي ما يعادل عملية استحواذ واحدة تقريبًا كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع.