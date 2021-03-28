شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تجعل سرعة الإنترنت لديك أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر
كيف تجعل سرعة الإنترنت أسرع؟
• أفصل وأوقف تشغيل الأجهزة التي لا تستخدمها، فإنه في العصر الرقمي، غالبًا ما يكون لدينا عدة أجهزة جاهزة، ولكن يمكن أن يؤدي توصيلها جميعًا وتشغيلها في الخلفية إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك.
• يمكن أن يؤثر مدى بُعدك أنت وأجهزتك عن جهاز التوجيه أو المودم على سرعة واستقرار اتصالك، فقم بإزالة الجدران والأجهزة ومواد البناء والعوائق الأخرى في منزلك من بينك وبين إشارة Wi-Fi.
• إعادة تشغيل الأجهزة وتحديثها بانتظام، ففي بعض الأحيان، لا تكون المشكلة متعلقة باتصالك، لذلك تأكد من إعادة تشغيل أجهزتك بانتظام، وتأكد أيضًا من تحديث التطبيقات ووحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك، وافعل الشيء نفسه مع برامج مكافحة الفيروسات، وبرامج التشغيل، والبرامج الثابتة، وبرامج الكمبيوتر والجهاز، فسيساعد هذا في مسح أخطاء النظام وتشغيله أو تشغيله بأقصى سرعة.