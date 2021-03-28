شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق نموذج مركبة المريخ SN11 بسبب الضباب.. اعرف الموعد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت شركة SpaceX موعدها المقرر لإقلاع الصاروخ الضخم من منشأة الاختبار التابعة للشركة في بوكا تشيكا بتكساس، وعلى متنه نموذج مركبة المريخ SN11، بسبب الضباب الكثيف الذي يغطي منصة الإطلاق، وتخطط الآن للانطلاق يوم الاثنين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان المسؤولون أخلوا قرية بوكا تشيكا، وأجرت الشركة المملوكة لإيلون ماسك اختبارًا ناجحًا لمحرك Raptor، وكل العلامات التي تشير إلى أن الإطلاق كان على استعداد كامل.

ولكن كان الضباب الكثيف يتدحرج ببطء في المنطقة، حتى تم الإعلان عن عدم إطلاق النموذج بسبب الطقس، فبعد فترة وجيزة، ألغى مسؤولو المقاطعة إغلاق الطرق حول بوكا تشيكا، مؤكدين أن الإطلاق لن يحدث اليوم.

وكانت خطة SpaceX هي إرسال SN11 ستة أميال في الهواء، والتحليق فوق الأرض ثم الدوران على جانبها قبل إعادة توجيهها للهبوط.

ستكون هذه هي المركبة الفضائية الرابعة لشركة إيلون ماسك التي تقوم بالرحلة، لكن أولئك الذين ينتظرون البث المباشر يتساءلون عما إذا كانت ستعاني نفس مصير ما قبلها، فإن الصواريخ الثلاثة السابقة أنهت المهمة منفجرة.

وجدير بالذكر أنه في العام الماضي وحده، أكملت شركة SpaceX اختبارين للطيران على ارتفاعات منخفضة باستخدام SN5 و ،SN6 وأكثر من 16000 ثانية من وقت التشغيل أثناء بدء تشغيل المحرك الأرضي.