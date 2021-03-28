شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق نموذج مركبة المريخ SN11 بسبب الضباب.. اعرف الموعد الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان المسؤولون أخلوا قرية بوكا تشيكا، وأجرت الشركة المملوكة لإيلون ماسك اختبارًا ناجحًا لمحرك Raptor، وكل العلامات التي تشير إلى أن الإطلاق كان على استعداد كامل.
ولكن كان الضباب الكثيف يتدحرج ببطء في المنطقة، حتى تم الإعلان عن عدم إطلاق النموذج بسبب الطقس، فبعد فترة وجيزة، ألغى مسؤولو المقاطعة إغلاق الطرق حول بوكا تشيكا، مؤكدين أن الإطلاق لن يحدث اليوم.
ستكون هذه هي المركبة الفضائية الرابعة لشركة إيلون ماسك التي تقوم بالرحلة، لكن أولئك الذين ينتظرون البث المباشر يتساءلون عما إذا كانت ستعاني نفس مصير ما قبلها، فإن الصواريخ الثلاثة السابقة أنهت المهمة منفجرة.
وجدير بالذكر أنه في العام الماضي وحده، أكملت شركة SpaceX اختبارين للطيران على ارتفاعات منخفضة باستخدام SN5 و ،SN6 وأكثر من 16000 ثانية من وقت التشغيل أثناء بدء تشغيل المحرك الأرضي.