شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك حذف حسابك على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للأشخاص الراغبين في التخلص من تويتر حذف ملفهم الشخصي في غضون دقائق، حيث أنها عملية سهلة - ولكن كيف يمكنك القيام بها، حيث ينبغي ملاحظة أنه قبل أن يتم حذف حساب تويتر الخاص بك نهائيًا، يجب إلغاء تنشيطه.

للقيام بذلك:

- ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك والنقر على الزر ثلاثي النقاط في الزاوية اليسرى السفلية من شاشتك.

- ثم اضغط فوق علامة التبويب "الإعدادات والخصوصية" واختر إلغاء تنشيط الحساب.

أما إذا كنت تستخدم هاتفًا محمولا، فإن الزر به ثلاثة خطوط صغيرة ويقع في أعلى الزاوية اليسرى، ولمستخدمي الهاتف المحمول، سوف تحتاج إلى النقر فوق علامة التبويب "الحساب" قبل أن تتمكن من الضغط على "إلغاء التنشيط"، وبمجرد قراءة المعلومات، أكد أنك تريد إلغاء تنشيط ملف التعريف الخاص بك وإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

وسيطلب منك تويتر للمرة الأخيرة ما إذا كنت تريد متابعة التعطيل، ومن الناحية النظرية، بمجرد إعطاء الضوء الأخضر، سيختفي ملفك الشخصي من تويتر، ومع ذلك، هذا لا يعني أنها ضاعت وذهبت إلى الأبد، حيث يستغرق تويتر 30 يومًا لبدء عملية الإزالة الدائمة، والتي بدورها تستغرق حوالي أسبوع.

وفي حالة ما إذا كانت تغريداتك جيدة حقًا وأردت الاحتفاظ بها، فمن الأفضل أن تطلب من الشركة أرشيفك، وإلا فلن تتمكن من استعادتها بعد انقضاء الثلاثين يومًا، وقد يستمر ظهور ملفك الشخصي وتغريداتك على محركات البحث مثل Google، على الرغم من إلغاء تنشيط حسابك.

ولا داعي للقلق - إذا نقرت عليها، فستواجه صفحة خطأ وستختفي في النهاية، وأيضًا، بمجرد إلغاء تنشيط حسابك، لن تتمكن من استخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني لإنشاء حساب جديد، وإذا كانت هذه هي الخطة، فتأكد من إنشاء ملف تعريف جديد تمامًا مسبقًا، وحتى بعد مسح حسابك من على المنصة، قد يتم حفظ بعض تغريداتك فيما يُعرف بالأرشيف.

وقد قامت الحكومة الأمريكية بأرشفة التغريدات حتى أربع سنوات مضت، عندما تم التخلي عن البرنامج، وتسجل الشركات الخاصة أيضًا التغريدات، ولكن ما لم تكن مشهورًا على تويتر أو مثيرًا للاستفزاز بشكل استثنائي، فلا داعي للقلق.

هل يمكنني إعادة تنشيط حساب تويتر الخاص بي؟

بمجرد الضغط على زر إلغاء التنشيط، لديك 30 يومًا لتغيير رأيك، وبعد يومين، إذا كنت تريد عودة تويتر إلى حياتك، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك وتأكيد رغبتك في استعادة حسابك القديم، لكن احذر - بمجرد انتهاء الثلاثين يومًا، لن يكون هناك رجوع وسيصبح حسابك خارج الاستعادة.

عند تسجيل الدخول مرة أخرى، يجب أن تجد حسابك بالضبط بالطريقة التي تركته بها، ويستغرق تويتر أحيانًا 24 ساعة لاستعادة المتابعين، لذلك لا داعي للذعر إذا كانت أرقامك تبدو منخفضة قليلاً، وإذا لم تتم استعادتها بعد بضعة أيام، فإنه يمكن الاتصال بدعم تويتر.