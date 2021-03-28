شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تحصل على تصريح لإجراء اختبارات كورونا لموظفيها .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت أمازون إذنًا من إدارة الغذاء والدواء لإجراء اختبارات لفيروس كورونا، الذي تم تطوير بواسطة STS Lab Holdco التابعة لها، حيث تأمل في استخدامه لتعزيز برنامج فحص الموظفين، وفقا لما نقله موقع the verege.

َويتم إجراء الاختبار باستخدام مسحة أنف ذاتية يمكن إجراؤها إما تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية أو كجزء من مجموعة أدوات منزلية حيث يأخذ المريض العينة الخاصة به ويرسلها بالبريد إلى مختبر مركزى.

تخطط أمازون لاستخدام الاختبار بين موظفيها كجزء من برنامج التأهب والاستجابة لكورونا، وفقًا لوثيقة من إدارة الغذاء والدواء. وقد يتم جدولة الموظفين لإجراء اختبار في الموقع أو سيتم إعطاؤهم مجموعة أدوات تجميع لإدارة الاختبار في المنزل.

وبموجب هذا الأمر يتم منح بعض موظفي Amazon تلقائيًا مواعيد اختبار كل 14 يومًا تقريبًا. ودخلت أمازون في شراكة مع مقدم رعاية صحية تابع لجهة خارجية والذي سيصدر الوصفات الطبية اللازمة وأوامر الاختبار الفردية التي ستكون طوعية.

واستعانت أمازون بشركة Sibay لبناء مختبرها الداخلي لاختبار COVID-19 ، حسبما أفاد موقع Business Insider. في أكتوبر الماضي ، وقالت الشركة إن لديها البنية التحتية لإجراء عشرات الآلاف من الاختبارات للموظفين كل يوم.

الاختبار الجديد هو تعديل لاختبار COVID-19 آخر أجرته شركة BGI Genomics ، والذي قال التقرير إن Amazon استخدمته في نهاية أغسطس.

كانت أمازون قد بدأت بيع مجموعات اختبار COVID-19 في المنزل من إنتاج شركة الجينوم DxTerity في يناير مقابل 110 دولارات.

وتواصل الشركة التوسع في مجال الرعاية الصحية ففي الأسبوع الماضي أعلنت أنها ستبدأ في تقديم برنامجها للرعاية الصحية عن بعد والرعاية الصحية المنزلية لشركات أخرى.