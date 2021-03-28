شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير اسم المستخدم لحسابك على تطبيق انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج مستخدمى انستجرام إلى جعل اسم المستخدم الخاص بهم فريدًا على النظام الأساسى خاصة إذا كان يبحث عن اسم مميز لحسابه، وغالبا لا تسمح لك بعض مواقع الشبكات الاجتماعية بتغيير الأسماء عدة مرات، لكن نظام مشاركة الصور انستجرام ليس له حدود، وفيما يلى نعرض كيفية تغيير اسمك على انستجرام كما يلى:

كيفية تغيير اسم مستخدم Instagram

1- افتح تطبيق انستجرام على هاتف iPhone أو Android وتأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذى تريد تغييره.

2- اضغط على صورة ملفك الشخصى فى أسفل يمين الشاشة.

3- اضغط على "تعديل الملف الشخصي" أسفل سيرتك الذاتية.

4- فى حقل "اسم المستخدم"، اكتب اسمك الجديد.

5- انقر على "تم".

ستتلقى رسالة فى هذه المرحلة إذا كان اسم المستخدم مستخدمًا بالفعل، وهذا يعنى أن شخصًا ما قد وصل إلى هناك من قبل، لذا حاول إضافة الشرطات السفلية أو الأرقام لجعلها أكثر تميزًا، أما إذا لم ينجح ذلك، فقد تضطر إلى إعادة التفكير فى الاسم المستعار على الإنترنت.

كما يتيح لك قسم "تعديل الملف الشخصي" فى التطبيق أيضًا تغيير صورة ملفك الشخصى والاسم الرسمى والسيرة الذاتية - مما يتيح لك الإبداع أثناء تواجدك فى الإعدادات.

كيف يحصل المشاهير على أسماء المستخدمين التى يريدونها؟

العديد من المشاهير لديهم النسخة "الرسمية" لاسمهم الحقيقي، مع عدم وجود أسماء وسطى مزعجة أو خطوط سفلية فى الأفق، وقد تم الكشف عن أن الكثيرين يدفعون بالفعل مقابل الامتياز، لذلك إذا كان لديك اسم مشهور، فقد تكون قادرًا على مصادرة اسم مستخدم معين قابل النقود.

ومن المرجح أيضًا أن يتم اختراق أسماء المستخدمين "القيّمة" لهذا السبب، أما إذا وصلت إلى النظام الأساسى مبكرًا، فقد يكون لديك اسم مطلوب - وبالتالى يجب عليك التأكد من أن لديك كلمة مرور أكثر أمانًا، فقط فى حالة حدوث ذلك.