شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة جديدة لتلسكوب هابل تكشف عن مجرة كبيرة مليئة بالنجوم الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت مركبة هابل صورة لمجرة الكبيرة ولامعة، قبل أيام فقط من حدوث خلل برمجي في إغلاق تلسكوب هابل الفضائي مؤقتًا، حيث أصدرت ناسا صورة NGC 2336، وهي مجرة تقع على بعد حوالي 100 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة Camelopardalis (المعروفة أيضًا باسم Giraffe).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه في بيان حول الصورة الجديدة، أطلقت ناسا على NGC 2336 اسم "المجرة المثالية".

تعد NGC 2336 عبارة عن مجرة حلزونية، مما يعني أن مركزها كثيف النجوم مع أذرع تتدلى من نهايات الشريط، كما أن المجرة كبيرة جدًا، ويبلغ عرضها 200000 سنة ضوئية.

ولكنها لا تعد كبيرة بالنسبة لأكبر مجرة تم اكتشافها، والتي يعود أصلها إلى IC 1101 ، التى تبلغ حجمه 50 ضعف مجرتنا درب التبانة ويبلغ قطره 5.5 مليون سنة ضوئية.

ولكنها تقع على الحد الكبير لمعظم المجرات الحلزونية، والتي يمكن أن تقيس ما بين 16000 سنة ضوئية و 300000 سنة ضوئية.

كما أن النجوم الزرقاء الساطعة المتلألئة في جميع أنحاء الأذرع الحلزونية لـ NGC 2336 تجعل المجرة جميلة بشكل خاص.

هذه نجوم شابة تنبعث منها ضوء أزرق لامع، وفي مركز NGC 2336 توجد منطقة أكثر قتامة وأكثر احمرارًا تتكون في الغالب من نجوم أقدم.

واكتشف عالم الفلك الألماني فيلهلم تمبل هذه "المجرة المثالية" في عام 1876 باستخدام تلسكوب أصغر بكثير من تلسكوب هابل، مع مرآة حوالي عُشر حجم هابل.