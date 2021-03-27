شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تؤجل إطلاق قمرها الصناعي GISAT-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة India Today، إن مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية، عدلت جدول إطلاق قمر الاستشعار عن بعد GISAT-1 على متن صاروخ GSLV-F10، بسبب "مشكلة فنية بسيطة" في الجهاز الفضائئ، وذكرت الصحيفة، أنه كان من المقرر إطلاق هذا القمر الصناعي، في 28 مارس، وذلك وفقا لظروف الأحوال الجوية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، من المعروف، أنه تم التخطيط في البداية لإطلاق هذا القمر في 5 مارس من العام الماضي، ولكن تم تأجيل ذلك قبل يوم واحد من الإطلاق لأسباب فنية، وبررت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية، التأخير باندلاع وباء فيروس كورونا

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في المؤسسة الفضائية الهندية، لم تذكر اسمه: "هناك مشكلة صغيرة في القمر الصناعي، في الوقت الحالي، نخطط لإطلاقه في 18 أبريل المقبل".