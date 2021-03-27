آبل باتت قريبة من إطلاق ساعة ذكية بتصميم يدعم مقاومة أعلى

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر موقع بلومبرغ على خطط ابل لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية على أن يتميز الإصدار الجديد بتصميم يدعم المقاومة بكفاءة أعلى.

قدمت شركة ابل خلال الفترة الماضية مجموعة من الساعات الذكية التي إختلفت بين الإصدارات المميزة بتصميم من الألومينوم، وأخر بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، أو الإصدارات الخاصة Nike المميزة بتصميم رياضي من المطاط، أو الإصدارات الخاصة من Hermes التي تأتي بتصميم مميز في سوارة المعصم وأيضاً قرص الساعة الذكية.

ولقد أكد تقرير بلومبرغ على أن شركة ابل تتجه لتطوير إصدار جديد من الساعات الذكية يتميز بتصميم أقوى، على أن ينطلق هذا الإصدار رسمياً بين نهاية 2021 أو بداية عام 2022.

ويشير التقرير إلى أن rugged Apple Watch تتميز بتصميم يدعم حماية الساعة الذكية من الزوايا بكفاءة أعلى، كما تتميز بمعايير أعلى للمقاومة، أيضاً تستهدف الساعة الذكية المستخدمين من الرياضيين ومتسلقي الجبال، كما يؤكد التقرير على أن الساعة الذكية ستدعم تتبع المستخدم في رياضة السباحة.